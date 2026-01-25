Ребров хоче на ЧС-2026 за будь-яку ціну: хто такий Педріньйо, якого сватають у збірну України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Черговий бразилець може стати футболістом збірної України
Бразильський півзахисник "Шахтаря" Педріньйо може отримати український паспорт та стати гравцем національної збірної України. У цій натуралізації футболіста особисто зацікавлений головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров.
Що потрібно знати
- Ребров хоче заграти Педріньйо у збірній України
- Бразильці раніше успішно грали за Синьо-жовтих
- Педріньйо раніше грав за молодіжну збірну України
Про це повідомляє ESPN. Передбачається, що бразильський гравець Гірників буде доступний тренерському штабу збірної України у березні, коли українці зіграють стикові матчі відбору на ЧС-2026.
27-річний правий вінгер Педро Делміно да Сілва (Педріньйо) відомий в Україні за виступами за донецький "Шахтар". Гравець 1 липня 2021 року перейшов до табору Гірників з "Бенфіки" за 18 млн євро. Проте вже за рік відмовився грати за донеччан через повномасштабне вторгнення РФ. Бразилець провів кілька років в оренді в "Атлетіко" Мінейро, після чого, не маючи інших варіантів, повернувся до України, де продовжив контракт з донецьким клубом до 30 червня 2029 року.
Ребров, видно, вважає, що Педріньйо, який може зіграти на будь-якому фланзі атаки, а також атакувальним півзахисником, може допомогти національній команді у відборі на ЧС-2026. Бразилець може похвалитися чудовою технікою, баченням поля та швидкістю. У збірній України він може зіграти на позиціях Віктора Циганкова, Назара Волошина та Олексія Гуцуляка. Крім того, він може замінити у збірній Маліновського, Очеретька та Судакова.
Педріньйо в поточній кампанії зіграв 25 матчів на клубному рівні й відзначився 6 голами та 9 асистами. Додамо, що вінгер раніше грав за молодіжну збірну Бразилії U-23. За бразильців він провів 14 матчів, у яких забив 3 голи.
У червні 2025 року Педріньйо одружився з матір'ю своїх двох дітей Лейлою. Пара виховує доньку та сина.
Зазначимо, що бразильці тричі натуралізувалися під збірну України. Едмар (15 матчів, один гол), Марлос (27 ігор, один гол) та Жуніор Мораес (11 матчів, один гол) зробили відчутний внесок у гру Синьо-жовтих, хоча питання натуралізації футболістів зіштовхнулося з критикою в суспільстві.
Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації на ЧС-2026 Синьо-жовті зіграють у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.