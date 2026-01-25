Ребров хоче на ЧС-2026 за будь-яку ціну: хто такий Педріньйо, якого сватають у збірну України

Черговий бразилець може стати футболістом збірної України

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Педріньйо може отримати український паспорт та стати гравцем національної збірної України. У цій натуралізації футболіста особисто зацікавлений головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров.

Що потрібно знати

Ребров хоче заграти Педріньйо у збірній України

Бразильці раніше успішно грали за Синьо-жовтих

Педріньйо раніше грав за молодіжну збірну України

Про це повідомляє ESPN. Передбачається, що бразильський гравець Гірників буде доступний тренерському штабу збірної України у березні, коли українці зіграють стикові матчі відбору на ЧС-2026.

27-річний правий вінгер Педро Делміно да Сілва (Педріньйо) відомий в Україні за виступами за донецький "Шахтар". Гравець 1 липня 2021 року перейшов до табору Гірників з "Бенфіки" за 18 млн євро. Проте вже за рік відмовився грати за донеччан через повномасштабне вторгнення РФ. Бразилець провів кілька років в оренді в "Атлетіко" Мінейро, після чого, не маючи інших варіантів, повернувся до України, де продовжив контракт з донецьким клубом до 30 червня 2029 року.

Ребров, видно, вважає, що Педріньйо, який може зіграти на будь-якому фланзі атаки, а також атакувальним півзахисником, може допомогти національній команді у відборі на ЧС-2026. Бразилець може похвалитися чудовою технікою, баченням поля та швидкістю. У збірній України він може зіграти на позиціях Віктора Циганкова, Назара Волошина та Олексія Гуцуляка. Крім того, він може замінити у збірній Маліновського, Очеретька та Судакова.

Педріньйо в поточній кампанії зіграв 25 матчів на клубному рівні й відзначився 6 голами та 9 асистами. Додамо, що вінгер раніше грав за молодіжну збірну Бразилії U-23. За бразильців він провів 14 матчів, у яких забив 3 голи.

Як грає Педріньйо

У червні 2025 року Педріньйо одружився з матір'ю своїх двох дітей Лейлою. Пара виховує доньку та сина.

Педріньйо зі своєю родиною/Фото: instagram.com/pedrovictor38_

Зазначимо, що бразильці тричі натуралізувалися під збірну України. Едмар (15 матчів, один гол), Марлос (27 ігор, один гол) та Жуніор Мораес (11 матчів, один гол) зробили відчутний внесок у гру Синьо-жовтих, хоча питання натуралізації футболістів зіштовхнулося з критикою в суспільстві.

Едмар/Фото: Getty Image

Марлос та Жуніор Мораєс/Фото: Getty Image

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі (26.03) українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща — Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. У разі успішної кваліфікації на ЧС-2026 Синьо-жовті зіграють у групі F разом із Нідерландами, Японією та Тунісом.