Футболіст збірної України забив супергол у стилі Роналду (відео)

Українець оформив справжній шедевр в одному із топчемпіонатів Європи

У неділю, 25 січня, півзахисник "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський відзначився чудо-голом у чемпіонаті Італії сезону 2025/26. Від ніг хавбека постраждала "Болонья".

Що потрібно знати

"Дженоа" перемогла "Болонью" з рахунком 3:2

Маліновський забив перший гол своєї команди зі стандарту

Руслан пробив у стилі Кріштіану Роналду

"Дженоа" приймала "Болонью" на стадіоні "Луїджі Фераріс" у рамках 22-го туру Серії А. Маліновський розпочав камбек своєї команди у другому таймі, передає "Телеграф".

На 62-й хвилині при рахунку 0:2 на користь гостей Руслан оформив взяття прямим ударом зі штрафного. Маліновський з метрів 30 вразив ворота "Болоньї". Хавбек виконав стандарт так званим наклболом (футбольний удар, при якому м’яч летить майже без обертання, що робить його траєкторію абсолютно непередбачуваною для кіпера). Подібну техніку удару зі стандартів частенько демонстрував Кріштіану Роналду у найкращі роки.

Додамо, що супергол Маліновського надихнув "Дженоа" на камбек. Команда, граючи в більшості, забила ще два голи й здобула дуже важливі 3 очки у боротьбі за виживання в лізі. На цей час "Дженоа" йде 13-ою у турнірній таблиці Серії А.

32-річний Маліновський у сезоні 2025/26 зіграв 20 матчів на клубному рівні, відзначившись 2 голами та 3 асистами. Контракт Руслана з генуезцями діє до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, на початку січня 2026 року у Серії А гол забив Артем Довбик. Український форвард оформив взяття воріт у грі проти "Лечче", після чого отримав травму.