В українському футболі на тлі скандалу з’явиться нове правило

Наразі УАФ намагається врегулювати відносини клубів та агентів. Можемо, в принципі, анонсувати, що найближчими днями дізнаємося про появу нового документа. Це буде статут щодо роботи з агентами. Цей документ буде певною мірою революційним.

Я знаю, що там буде зокрема пункт, який обмежує кількість гравців від одного агентства в конкретному клубі. І ця цифра дорівнює 15. Звучить так, начебто ніяких проблем, це дуже велика цифра. Але, я наголошую, що йдеться про весь клуб, а не про першу команду чи список А.

Звичайно, буде певний перехідний період, коли нові гравці, які зараз у міжсезоння з’являться у команді, можуть додаватись понад квоту. Тобто це буде 15 плюс невеликий Х. Але вже влітку це буде постійним.

Щобільше, кожен контракт між футболістом, агентом та клубом буде прозорим. Усі ці контракти, наскільки я розумію, будуть зареєстровані в Асоціації.