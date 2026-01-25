В українському футболі на тлі скандалу з’явиться нове правило
УАФ почне контролювати футбольних агентів
Українська асоціація футболу (УАФ) має намір провернути реформу у вітчизняному футболі. Мета – врегулювання діяльності футбольних агентів.
Що потрібно знати
- УАФ планує агентську реформу
- Асоціація хоче обмежити кількість гравців від одного агентства в клубах
- Співаковський розповів, що від дій агентів сильно постраждав "Кривбас"
Про це розповів журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі "ТаТоТаке". За його словами, УАФ хоче обмежити кількість гравців від однієї агенції у клубах, а також реєструвати всі контракти гравців з агентами в Асоціації.
Наразі УАФ намагається врегулювати відносини клубів та агентів. Можемо, в принципі, анонсувати, що найближчими днями дізнаємося про появу нового документа. Це буде статут щодо роботи з агентами. Цей документ буде певною мірою революційним.
Я знаю, що там буде зокрема пункт, який обмежує кількість гравців від одного агентства в конкретному клубі. І ця цифра дорівнює 15. Звучить так, начебто ніяких проблем, це дуже велика цифра. Але, я наголошую, що йдеться про весь клуб, а не про першу команду чи список А.
Звичайно, буде певний перехідний період, коли нові гравці, які зараз у міжсезоння з’являться у команді, можуть додаватись понад квоту. Тобто це буде 15 плюс невеликий Х. Але вже влітку це буде постійним.
Щобільше, кожен контракт між футболістом, агентом та клубом буде прозорим. Усі ці контракти, наскільки я розумію, будуть зареєстровані в Асоціації.
Співаковський зазначив, що приводом для реформ став скандал, пов’язаний із юними гравцями "Кривбасу". Маленькі футболісти отримували пропозиції про перехід до інших клубів одразу після удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. В епіцентрі вибуху тоді опинився дитячий майданчик. Жертвами терористичної атаки РФ стала 21 особа, серед яких 9 дітей.
Нагадаємо, ракетний удар по Кривому Розі ввечері в п’ятницю, 4 квітня 2025 року, забрав життя дев’яти дітей. Молодшій дитині було лише 3 роки, старшій — 17. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що між ударом та запуском ракети було лише кілька хвилин — росіяни запустили її з Таганрога (РФ).