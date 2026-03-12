"Я гадав, він вмер давно". Українці жорстко висміяли у мережі улюбленця Путіна (фото)

Попри заборону Threads у Росії, Басков продовжує активно користуватися платформою

Російського співака та путініста Миколу Баскова захейтили за безглуздий допис у популярній соцмережі. Колись він називав Україну "другою домівкою", а тепер отримує від українців "на горіхи".

49-річний рупор Кремля цинічно використовує Threads від Meta, яка де-факто заблокована в Росії з моменту її запуску в липні 2023 року. Днями український користувач sydor_enko01 креативно відповів на чергове повідомлення Баскова у соцмережі.

Доброй ночи, Тредчане! Встречаемся завтра среди веток 🤪😃 Українською: "Доброї ночі, Тредчани! Зустрічаємось завтра серед гілок" путініст Микола Басков

З гумором українець відповів, що хотів би бачити, як улюбленець Путіна висить на одній із гілок. Нагадаємо, що оскільки сервіс Threads інтегрований з Instagram, який визнаний у РФ "екстремістським" і заборонений, доступ до Threads без VPN неможливий, а російська влада розглядає його як "зброю інформаційної війни". Проте Баскову, вочевидь, на це все одно.

"Хочу бачити вєтку, на якій ти висиш😍"

А ще один з українських користувачів з ніком a_whatislav взагалі здивувався, що російський виконавець взагалі ще живий.

Що Басков говорить про війну в Україні

Микола Басков — один із найяскравіших пропагандистів російської естради та відвертий прихильник політики Кремля, який публічно підтримує військову агресію Росії проти України. До 2022 року він мав звання Народного артиста України, однак після початку повномасштабного вторгнення його було позбавлено цієї нагороди.

Артист неодноразово висловлював підтримку війні та навіть заявляв про готовність виплачувати грошову винагороду за знищення української військової техніки. Раніше ми писали, що Басков має українське коріння.