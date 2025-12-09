"Фіорентина" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитися матч

Біло-сині проведуть гру проти суперника з елітного чемпіонату

У четвер, 11 грудня, київське "Динамо" зіграє важливий матч в основному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Суперником "динамівців" стане грізна "Фіорентина".

Що потрібно знати

"Динамо" зіграє з "Фіорентиною" у Флоренції (Італія)

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу доступна на Megogo в етері Т2 та кабельних мережах

Безкоштовно в Україні гру "Динамо" проти "Фіорентини" покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

Медіаплатформа також покаже зустріч на своїй ОТТ-платформі, проте на платній основі. Гру можна переглянути за підписками: "Спорт", "Максимальна", "MEGOPACK Y" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 99 грн/7 днів, від 279 грн/місяць.

Матч "Фіорентина" — "Динамо" відбудеться на стадіоні "Артеміо Франкі". Початок гри о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У завершальному, шостому, турі 3-го за силою єврокубку столична команда зіграє проти "Ноа" (18.12.2025).