Обійти Орбана та підготуватися до наступної зими: ЄС ухвалив важливе для України рішення

Українців похвалили за темп необхідних змін

У вівторок, 17 березня, Україна отримала умови, аби просуватися всіма переговорними кластерами, необхідними для вступу до ЄС. Про це з Брюсселю повідомляє кореспондентка "Телеграфу" Ольга Кирилова.

Йдеться про технічне відкриття кластерів три, чотири та пʼять.

"Реформи в межах третього кластера означають більше робочих місць, кращі умови для бізнесу та більше інвестицій.

У четвертому кластері — це чистіша енергія, надійніше електропостачання та краща інфраструктура.

У п’ятому — сильніше сільське господарство, підтримка сільських громад і ефективніше використання ресурсів. Україна має реальний шанс швидше впроваджувати реформи, що покращують повсякденне життя", — пояснила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.

До цього українська сторона отримала умови за трьома іншими кластерами: першому — "Основи процесу вступу до ЄС", другому — "Внутрішній ринок" та шостому "Зовнішні відносини".

Нагадаємо, що офіційне відкриття переговорних кластерів залишається заблокованим з боку премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, тому ЄС виступив із креативним методом фронт-лоадингу, який дозволяє Києву поступово втілювати необхідні реформи.

Один із технічно відкритих кластерів стосується реформування сфери енергетики, при цьому відповідна інфраструктура зазнала значних пошкоджень внаслідок атак Росії. На запитання "Телеграфу" єврокомісарка Кос зазначила: Брюссель активно працює, аби не допустити повторення найгіршої зими в історії України.

"Ми вже розпочали допомогу Україні у підготовці до наступної зими. Вчора відбулася зустріч групи G7 Plus, а також я зустрілася з міністром енергетики України, паном Шмигалем.

На сьогодні Європейська Комісія вже інвестувала 3 мільярди євро у відновлення та модернізацію енергетичної системи України. Ми прагнемо зробити все можливе, щоб Україна не мала таку складну зиму, як попередню — одну з найважчих — завдяки кращій підготовці та посиленому захисту енергетичної інфраструктури", — сказала посадовиця.

Вона додала: ЄС активно інвестує в енергосистему України з метою забезпечити її повну незалежність від Росії.

"Ми дуже пишаємося тим, що успішно просуваємося за цим напрямом. На першому етапі передбачено 920 мільйонів євро для покриття першочергових потреб України", — додала вона.

При цьому частина коштів із кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро для Києва також має бути спрямована на посилення енергостійкості. Раніше "Телеграф" повідомляв, що європейські лідери сподіваються зняти блок Угорщини з фінансування на саміті 19 березня.

"Ми сподіваємося, що зможемо суттєво зміцнити енергетичну систему України не лише до наступної зими, а й на багато років уперед", — додала Кос.

Як зазначила під час пресконференції заступниця міністра з європейських справ Кіпру Марілена Рауна, прогрес України на європейському шляху, водночас із захистом суверенітету та територіальної цілісності, є надзвичайним.

До липня саме Кіпр головує в Раді ЄС — інституції, яка відіграє одну з ключових ролей у переговорах про вступ України. Саме через Раду узгоджуються позиції всіх 27 держав-членів щодо умов членства нових країн.

"Ми твердо підтримуємо Україну… Розширення — це не символічний жест. Це стратегічна інвестиція в мир, стабільність, демократію та процвітання нашого континенту. Сильніша Україна в складі сильнішого Європейського Союзу вигідна всім нам", — сказала Рауна.

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка зазначив, що наша держава не може втрачати жодного дня на шляху до ЄС.

"Ми високо цінуємо гнучкість ЄС при збереженні правил. Це також сигнал для України, як продовжувати реформи під час війни. За останні роки ми досягли значного прогресу, зокрема в антикорупційній та судовій реформах.

Ми продовжимо в тому ж темпі. В парламенті є чітке розуміння, що війна не є виправданням для зупинки реформ. Ми сподіваємося, що це допоможе швидше перейти до формального відкриття переговорів і їх завершення", — сказав Качка.