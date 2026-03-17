Заробляє на смерті діда Толі? Внука зірки захейтили у Threads

Олександр Гусин заперечує звинувачення

Після новини про смерть відомого українського блогера "діда Толі", який пішов із життя 15 березня, у соцмережах спалахнув скандал. Його онука розкритикували через відео з повідомленням про втрату, де користувачі помітили логотип онлайн-казино.

Цього виявилося достатньо, щоб у коментарях почалися звинувачення, мовляв, навіть трагічну новину онук діда Толі вирішив "монетизувати". На фоні цього у Threads підлили масла у вогонь.

Один із користувачів опублікував мем, на якому чоловік посміхається біля могили, а на самій могилі — той самий логотип казино. Підпис доволі провокативний: "Внук діда Толі вайб".

Допис корситувача Threads

Реакція онука

Сам Олександр Гусин відреагував у коментарях під дописом у Threads. Він заявив, що відео з логотипом казино не має жодного відношення до їхнього офіційного акаунту і, відповідно, не публікувалося родиною.

Попри пояснення, хвиля критики не стихла. У коментарях користувачі активно обговорюють не лише ситуацію з відео, а й загалом ставлення онука до діда під час стримів:

"Ну нічого дивного, він використовував діда активно, часто на стрімах видно, що діду складно було, але Толік не зупинявся — бо спочатку йому гроші треба було на "втікти", потім на життя закордоном".

