"Фиорентина" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть матч

Бело-синие проведут игру против соперника из элитного чемпионата

В четверг, 11 декабря, киевское "Динамо" сыграет важнейший матч в основном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Соперником "динамовцев" станет грозная "Фиорентина".

Что нужно знать

"Динамо" сыграет с "Фиорентиной" во Флоренции (Италия)

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча доступна на Megogo в эфире Т2 и кабельных сетях

Бесплатно в Украине игру "Динамо" против "Фиорентины" покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

Медиаплатформа также покажет встречу на своей ОТТ-платформе, однако на платной основе. Игру можно посмотреть по подпискам: "Спорт", "Максимальная", "MEGOPACK Y" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 99 грн/7 дней, от 279 грн/месяц.

Матч "Фиорентина" — "Динамо" состоится на стадионе "Артемио Франки". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В заключительном, шестом, туре 3-го по силе еврокубка столичная команда сыграет против "Ноа" (18.12.2025).