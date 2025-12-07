Новий скандал в українському футболі: долю матчу вирішать у кабінеті

Обладнання згоріло через стрибок напруги. Ми готові надати всі документи того, що це форс-мажор. Ми пропонували зіграти завтра. Ми готові були оплатити Вересу проживання тут. Ми домовились зі стадіоном Полісся зіграти завтра. Однак спільної мови ми не знайшли. Верес повертається додому.

Ми будемо звертатись до КДК, щоб вони розглядали ситуацію не як прецедент того, що можна маніпулювати світлом, аби навмисно не грати матч, а як прецедент того, що бувають непередбачувані ситуації. Ми не можемо врахувати те, що якийсь автомат згорить. Сьогодні протягом матчу електрики стадіону Полісся брали нові автомати та замінювали старі. Утім система згоріла