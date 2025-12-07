Новий скандал в українському футболі: долю матчу вирішать у кабінеті
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гра у Житомирі може створити небезпечний прецедент у вітчизняному футболі
У неділю, 7 грудня, матч Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Металіст 1925" – "Верес" завершився достроково. Причиною зупинки гри стали проблеми зі світлом.
Що потрібно знати
- "Металіст 1925" та "Верес" не дограли матч через проблеми з електрикою
- "Металіст 1925" хоче перенести матч, "Верес" вимагає технічної поразки
- Долю гри вирішать у кабінетах Української асоціації футболу (УАФ)
Про це повідомляє пресслужба "Вереса" у telegram. За інформацією джерела, долю зустрічі вирішать відповідні органи.
Гра завершилася на 20-й хвилині з рахунком 0:0 через перебої з електропостачанням на Центральному міському стадіоні Житомира. Під час гри світло зникало 5 разів. Арбітр поєдинку Віталій Романов дав фінальний свисток та відправив гравців у підтрибунне приміщення. За інформацією ТаТоТаке, "Металісту 1925" загрожує технічна поразка.
На нараді за участю представників клубів, судді та делегата матчу керівники "Вереса" звернули увагу на пункт 6 статті №10 Регламенту про проведення змагань в УПЛ згідно з яким "у разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу клубу-господарю може бути зарахована поразка з рахунком 0:3.
У "Металісті 1925" попросили "Верес" перенести гру на 8 грудня, проте рівненський клуб відмовив.
Обладнання згоріло через стрибок напруги. Ми готові надати всі документи того, що це форс-мажор. Ми пропонували зіграти завтра. Ми готові були оплатити Вересу проживання тут. Ми домовились зі стадіоном Полісся зіграти завтра. Однак спільної мови ми не знайшли. Верес повертається додому.
Ми будемо звертатись до КДК, щоб вони розглядали ситуацію не як прецедент того, що можна маніпулювати світлом, аби навмисно не грати матч, а як прецедент того, що бувають непередбачувані ситуації. Ми не можемо врахувати те, що якийсь автомат згорить. Сьогодні протягом матчу електрики стадіону Полісся брали нові автомати та замінювали старі. Утім система згоріла
Раніше півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів звинуватив "Колос" у підлості. Гірник вважає, що команда з Київської області спеціально вимикала систему поливу у день матчу з донеччанами.