"Фіорентина" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Київський клуб спробує дати бій представнику Серії А

У четвер, 11 грудня, "Динамо" зіграє гостьовий поєдинок з "Фіорентиною" у рамках 5-го туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гра несе визначальний характер для Біло-Синіх.

Що потрібно знати

"Динамо" зіграє з "Фіорентиною" у Флоренції (Італія)

Кияни – аутсайдери зустрічі

Пряма відеотрансляція матчу на Megogo

Розсудить зустріч сербська бригада арбітрів на чолі з Мілошем Мілановичем

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Фіорентина" — "Динамо". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Київський клуб (3 очки, 27 місце) знаходиться на межі вильоту з Ліги конференцій. "Динамо" необхідно набирати залікові бали, а краще перемагати. У "Фіорентини" (6 очок, 17-те місце) становище трохи краще, проте для виходу в плей-оф італійцям також потрібно не розслаблятися.

Обидві команди поєднує провал на внутрішній арені. Біло-сині після першого кола УПЛ йдуть шостими, а Фіалки посідають останнє, 20-те місце, в турнірній таблиці Серії А. Обидва колективи перебувають у глибокій ігровій кризі й передбачити переможця досить складно. Додамо, що букмекери вважають італійців беззаперечними фаворитами протистояння.

До речі, матч "Фіорентина" — "Динамо" відбудеться на стадіоні "Артеміо Франкі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У завершальному, шостому, турі 3-го за силою єврокубка столична команда зіграє проти "Ноа" (18.12.2025).