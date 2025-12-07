Футболіст "Шахтаря" звинуватив команду із села у підступності (відео)

Ми всі говоримо, що хочемо, щоб наш чемпіонат розвивався, щоб він підіймався. Після минулого туру читаю, головний тренер "Колосу" каже, що не сподобалося йому поле "Оболоні", каже, що воно недостатньої якості.

Ми приїжджаємо до Ковалівки. Цілий рік рівне поле, полите поле, всі грають, м’яч стелиться. Приїжджає "Шахтар" – полив не працює, м’яч не стелиться.

Я не розумію, як так може бути, що як я сюди не приїжджав, 4 роки дивлюся щороку футбол: тут полив працює, гарне поле. З "Динамо" грають – м’яч стелиться, приїжджає "Шахтар" – полив не працює.

І за тур до цього головний тренер "Колосу" каже, що йому не подобається поле "Оболоні". Для мене це велике питання, якщо ми хочемо, щоби наш чемпіонат розвивався.