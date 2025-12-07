Футболіст "Шахтаря" звинуватив команду із села у підступності (відео)
Гравець у прямому етері розкритикував суперника
Півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів прокоментував гру з "Колосом" (0:0) у 15-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ). На думку футболіста, клуб із Київської області пішов на хитрість заради результату.
Відповідний коментар Криськіва наводить "УПЛ ТБ". Дмитро зазначив, що система поливу на стадіоні "Колос" не працювала, через що технічним гравцям Гірників було складніше.
Ми всі говоримо, що хочемо, щоб наш чемпіонат розвивався, щоб він підіймався. Після минулого туру читаю, головний тренер "Колосу" каже, що не сподобалося йому поле "Оболоні", каже, що воно недостатньої якості.
Ми приїжджаємо до Ковалівки. Цілий рік рівне поле, полите поле, всі грають, м’яч стелиться. Приїжджає "Шахтар" – полив не працює, м’яч не стелиться.
Я не розумію, як так може бути, що як я сюди не приїжджав, 4 роки дивлюся щороку футбол: тут полив працює, гарне поле. З "Динамо" грають – м’яч стелиться, приїжджає "Шахтар" – полив не працює.
І за тур до цього головний тренер "Колосу" каже, що йому не подобається поле "Оболоні". Для мене це велике питання, якщо ми хочемо, щоби наш чемпіонат розвивався.
У мережі не оцінили заяву футболіста. Користувачі вважають, що гравець просто хоче перекласти провину за втрату очок на інших.
Зазначимо, нічия з "Колосом" відкинула "Шахтар" на друге місце у чемпіонаті України. Додамо, що донецький клуб іде серед лідерів у загальному етапі Ліги конференцій. А ось із Кубка України Гірники вилетіли, програвши "Динамо" у 1/8 фіналу. 2025 року донеччани проведуть ще 3 матчі — проти "Хамруна" в ЛК (11.12), проти "Епіцентру" в УПЛ (14.12) та проти "Рієки" в ЛК (18.12).