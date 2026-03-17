Конфіскація мотоциклів для ЗСУ: військові пояснили, чи є сенс

Адвокат розповів, наскільки законна ця ініціатива

В Україні запропонували конфісковувати гучні мотоцикли на користь ЗСУ, проте виникає питання наскільки це доцільно та потрібно армії. Відповідь "Телеграфу" дав спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, ініціатива Іванівської сільської територіальної громади, яка запропонували це, цілком зрозуміла. Адже деякі мотоцикли дійсно спричиняють чимало дискомфорту, особливо під час повітряних тривог.

Що потрібно знати:

Ініціатива вилучати гучні мотоцикли на користь ЗСУ наразі не має офіційного статусу

Українські Сили оборони використовують і цей вид транспорту

Закон дозволяє передавати ЗСУ транспорті засоби, але з дотриманням певних норм і вимог

Доцільність теж можна пояснити, адже в ЗСУ є підрозділи, які використовують мотоцикли, квадроцикли та іншу легку техніку для пересування. Проте реалізація цієї ініціативи супроводжуватиметься труднощами.

"Суть в тому, щоб боротися з подібним явищем цих голосних мотоциклів, які, скажімо так, приносять певні незручності для населення. Але казати, що гучно ганяють тільки неповнолітні — помилка. У мене багато знайомих 40+ з мотоциклами", — каже спікер.

Він додає, що, ймовірніше, ці слова сільської громади були таким собі попередження, адже наразі жодних розпоряджень чи пропозицій до Верховної Ради не надходило.

"Комусь це може здатись зайвим, але раніше були випадки, коли у тих, кого поліція затримувала з ознаками вживання алкоголю, вилучали і мобілізовували транспортні засоби. Ініціатива в принципі хороша, я її підтримую, але я не знаю, як це буде офіційно", — резюмував Волошин.

Як пояснили "Телеграфу" в одному з ТЦК і СП, законний механізм конфіскації гучних мотоциклів є, але детальніше про нього можуть говорити правоохоронні органи.

"Стосовно потреби їх у війську, знову ж таки — треба запитувати у самих військових. Росіяни мотоцикли використовували в рамках тактики інфільтрації. І це було досить таки успішно — ціль мала, рухається швидко, дроном влучити важко", — каже військовий.

Чи законна можлива конфіскація

Адвокат Назар Мулявка наголосив, що наразі притягнути до відповідальності за гучний шум транспортного засобу практично неможливо, оскільки відсутня пряма норма, яка б це передбачала. Відповідно, об’єктивно виміряти рівень шуму вихлопної системи також складно, адже поліція не забезпечена відповідними технічними засобами.

Він додає, що також є випадки, коли шум пов'язаний з технічною несправністю, яку одразу на місці досить проблематично довести. А от щодо конфіскації мотоциклів чи іншого транспорту є нюанс.

"Що стосується вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ, така можливість дійсно передбачена. Водночас таке вилучення обов’язково супроводжується компенсацією вартості майна, а його оцінка здійснюється окремо у встановленому порядку", — каже Мулявка.

За його словами, поліція не може довільно конфіскувати майно. Такі дії повинні бути належним чином обґрунтовані, мати правові підстави та підтверджуватися реальною необхідністю відповідно до вимог законодавства.

"Насправді такі пости в соціальних мережах з офіційних сторінок органів місцевого самоврядування є не чим іншим, як реакцією на скарги мешканців, що загалом є цілком нормальним явищем", — додає співрозмовник.

Водночас необхідно враховувати, наскільки подібні дії перебувають у межах правового поля. Зокрема, питання вилучення будь-якого транспортного засобу чи іншого майна має чітко відповідати вимогам законодавства та не може здійснюватися довільно ні ТЦК, ні Національною поліцією.

"Такі заходи можливі виключно за наявності законних підстав, належного обґрунтування та з дотриманням встановленої процедури, зокрема з урахуванням обов’язковості подальшої компенсації вартості майна у передбачених законом випадках", — резюмував адвокат.

Що передувало

У понеділок, 16 березня, Іванівська сільська територіальна громада опублікувала допис, де звернулась до водіїв мотоциклів. Спочатку їх попросили кермувати з розумом та не завдавати зайвого шуму, а потім запропонували ініціативу.

"На одній з нарад було запропоновано провести реквізицію мотоциклів (примусове вилучення транспортного засобу на користь ЗСУ). Питання вже опрацьовується відповідними територіальним центром комплектування та патрульною службою Національної Поліції. Перед цим планується проведення виховних заходів в освітніх установах громади", — йдеться у повідомленні.

