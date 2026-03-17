Мегацінопад в АТБ: популярний чорний чай можна купити з великою знижкою

У супермаркетах "АТБ" триває акційний тиждень. Деякі товари, наприклад чай відомого бренду, продаються з великою знижкою.

Це вказано на офіційному веб-сайті мережі. Так, згідно з умовами акції, чорний чай Sherlok Sekrets Golden ceylon (100г) зараз продається за ціною 61.80 грн. замість 114.40 грн. — знижка становить 45%. Така ціна на товар протримається до 18 березня (включно).

На даний момент це найбільша знижка у відсотках (45%) у "АТБ".

Ціна на чай в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що добігає до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна купити яйця до Великодня найвигідніше.