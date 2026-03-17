Молоко б'є по кишені у "Сільпо": де зекономити 30 грн на пачці

Молочні продукти з найнижчою та найвищою ціною можна придбати в межах однієї й тієї самої мережі

Ціни на звичні продукти можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх супермаркетах, і молоко — не виняток. Один і той самий товар іноді продають із різницею у десятки гривень.

Де зараз можна знайти найвигіднішу пропозицію та скільки вдасться заощадити, проаналізував "GoToShop". Детальніше про це написав "Телеграф".

Найнижчу ціну на молоко "Ферма" ультрапастеризоване 2,5% жирності об’ємом 900 грамів наразі пропонує "ЕкоМаркет" — 44,90 гривень. В інших торгових мережах, "Наш Край" та "Metro", ціна становить близько 64-70 грн, а подекуди, як от у "Сільпо" сягає навіть 71,99 гривні. Хоча в останньому магазині цінник місцями складає 39,99 гривні.

Де зекономити на молоці. Фото: GoToShop

Така різниця означає, що при уважному підході до покупок можна заощадити до 32 гривень на кожній упаковці. Це особливо актуально для сімей, які регулярно купують молочні продукти.

