"Шахтар" — "Лех": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Донецький клуб близький до виходу у чвертьфінал єврокубка

У четвер, 19 березня, "Шахтар" зіграє гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лех".

Що потрібно знати

"Шахтар" прийме "Лех" у Кракові

Гру покаже Megogo

Безкоштовна трансляція матчу не планується

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Лех" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Переглянути гру "Шахтар" — "Лех" на Megogo можна за підписками: MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Вартість перегляду від 279 грн/місяць. Безкоштовна трансляція матчу не планується. Гра пройде у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі", початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Додамо, що "Шахтар" є беззаперечним фаворитом 2-матчевого протистояння. У першій грі Гірники здобули перемогу з рахунком 3:1.

Матч "Шахтар" — "Лех" пройде у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі". Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари "Алкмар" (Нідерланди)/"Спарта" (Чехія). Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь Гірників.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

"Шахтар" стартував у єврокубках із першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).