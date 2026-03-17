Ляльку вкрали, а ведучу звільнили: як склалася доля тьоті Каті з програми "Катрусин кінозал"

Передачу почали повільно витісняти з ефіру

Катерина Лозовенко була ведучою дитячою передачею "Катрусин кінозал", яка виходила в 1970–1980-х роках і мала великий успіх. Проте програму швидко закрили після таємничого зникнення головного персонажа – ляльки Катрусі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля ведучої Катерини Лозовенко та що відомо про саму передачу. Ми дізналися деякі деталі.

Чому закрили "Катрусин кінозал" і що трапилося з тьотею Катею

Покоління, яке виросло у 1970–1980-х, добре пам’ятає "Катрусин кінозал" — одну з перших дитячих передач, яка виходила українською мовою. Проєкт протримався на телебаченні 15 років та швидко став справжнім феноменом.

Ведучою передачі була Катерина Лозовенко, яку глядачі з теплотою називали "тьотя Катя", а головним персонажем — лялька Катруся.

Катерина Лозовенко народилася 4 липня 1946 року у Києві. Закінчивши акторський факультет Київського театрального інституту, вона почала працювати у дитячій редакції на телеканалі "УТ-1". У 1970-х роках тьотя Катя стала однією з ведучих вечірньої передачі "На добраніч, діти", де вперше з’явилася на екрані разом із лялькою Катрусею. Вона так сподобалася глядачам, що канал вирішив зробити окреме шоу, внаслідок чого з’явився "Катрусин кінозал".

Тьотя Катя разом із лялькою розповідали дітям казки та повчальні історії, говорили з ними про школу, дружбу та стосунках з дорослими. Особливим подарунком для юних глядачів ставали мультфільми, які показували у кожному випуску.

Популярність "Катрусиного кінозалу" була величезною, до редакції регулярно надходили листи від дітей з усієї України. Вони надсилали малюнки, іграшки і навіть одяг для ляльки, що "жила" прямо в редакції — у неї було своє місце, вішалка та цілий ящик вбранів.

Проте, після зміни керівництва канал неодноразово намагався закрити передачу. Остаточно це вдалося зробити після загадкового зникнення ляльки Каті. Якось Катерина Лозовенко прийшла на роботу і не знайшла ляльки на місці. Катрусю шукали, але безрезультатно. Дітям же пояснили, що їхня улюблениця "захворіла".

Після цього програма тихо зникла з ефіру. Ведучій навіть не дали можливості попрощатися з глядачами, які надсилали листи та просили повернути в ефір "Катрусин кінозал".

Для самої Лозовенко цей період виявився непростим, оскільки ведуча близько півроку залишалася без роботи. Пізніше їй запропонували посаду у редакції програм для Києва та області, а потім вона повернулася до дитячого мовлення вже як режисер – працювала над "Вечірньою казкою". Надалі до створення нових випусків із оновленою лялькою Катрусею підключилися брати Капранови, які допомогли записати передачі на відеокасети.

З 2006 року до кінця життя Катерина Семенівна працювала режисером в Об’єднанні документальних фільмів. Легендарною ведучої не стало 21 вересня 2017 року, але причин смерті не назвали. Похована ведуча на Центральному цвинтарі в Ірпені, їй встановили пам’ятник та вигравірували фотографію з її улюбленою лялькою Катрусею.

