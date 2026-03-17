Україна допоможе Ізраїлю у війні з Іраном? Експерти повернули до реальності

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже 18 днів

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо допомоги Україні Ізраїлю на тлі війни на Близькому Сході. Експерти розповіли "Телеграфу", що Україна може запропонувати Ізраїлю та що могла б отримати у відповідь.

Насправді Україна може дати Ізраїлю менше, ніж здається, — Борислав Береза

На думку екснардепа та громадського діяча Борислава Берези, блогери й політики в Україні переоцінюють можливості нашої країни в цьому питанні. Це, вважає він, пов'язане з відсутністю інформації про можливості інших країн.

Перехоплювачі дронів з китайських комплектуючих Ізраїль не дуже цікавить. В них є SPYDER з ракетами Дербі та й Ор Ейтан (лазерна система), яку навряд чи зможе хтось переплюнути за ціною та ефективністю перехоплення, — зазначив Береза

Борислав Береза

Крім того, додав він, на заваді може стати й військова концепція Ізраїлю. Вона не дозволяє інтегрувати будь-яке бойове рішення іншої держави без власної тривалої апробації систем захисту від зовнішнього впливу. Реально цікавити Ізраїль може те, в чому Україна маємо практичний досвід.

Наприклад системи ідентифікації акустичних сигнатур БПЛА, що низько летять. Головна цінність цієї системи — низька вартість імплементації. Є й інші технологічні рішення, які можуть бути цікаві Ізраїлю, — пояснив Береза

Що Ізраїль міг би дати Україні

Щодо того, що Україна могла б отримати у відповідь від Ізраїлю — варіантів безліч, каже екснардеп. Йдеться й про озброєння й про технології.

Нам потрібні в великій кількості ті самі ізраїльські радари RADA серій RPS-42 та RPS-82, які допомагають протидіяти шахедам. Є і технології, які нам цікаві, Борислав Береза

Втім, за його оцінкою, ситуація може дати Україні важливішу можливість. Йдеться про те, щоб стати регіональним гравцем на полі Росії.

Якщо домовитися з Ізраїлем та арабськими країнами, то можна вибудувати ефективне регіональне партнерство в регіоні, де ми ніколи не були гравцем і де завжди сильні позиції були у РФ. І це реальна можливість, — резюмував Береза

Ізраїль не має великої проблеми з дронами, — Сергій Ауслендер

Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер вважає, що Україна може запропонувати Ізраїлю тактичні напрацювання із застосування дронів. Втім, каже він, Ізраїль має власний успішний досвід боротьби з безпілотниками. Однак наша країна, на думку Ауслендера, могла б запропонувати дешевші засоби, наприклад дрони-перехоплювачі.

У нас достатньо засобів боротьби з дронами, і дрони не є такою вже великою проблемою, тому що вони летять здалеку. Іранським дронам потрібно дуже довго до нас діставатися, внаслідок чого їх встигають виявити та знищити до підльоту. Їх союзники збивають, ми збиваємо і так далі. Тому тут величезної проблеми немає, — пояснив журналіст

Сергій Ауслендер

Щодо того, що Україна могла б отримати у відповідь, Ауслендер констатував, що передусім нам потрібні системи протиповітряної протиракетної оборони. Однак зараз в пріоритеті для Ізраїля власна армія. До того ж країна має контракти на поставку цих систем — наприклад, з Німеччиною, Чехією.

Нам потрібно виконати ці зобов'язання. Тому я не знаю, про що розмовлятимуть (Зеленський та Нетаньягу, — ред.) але завжди знайдеться про що поговорити двом розумним людям, — зазначив Ауслендер

Що сказав Зеленський про співпрацю з Ізраїлем

Ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела та посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука повідомило, що Нетаньягу надіслав Україні прохання про проведення розмови із Зеленським щодо співпраці в перехопленні іранських дронів. Глава України заявив, що готовий до розмови та додав, що "у нього (Нетаньягу – ред.) є те, що потрібно мені, а в мене є те, що потрібно йому".

Як розповідав "Телеграф", ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив вірогідність ракетного удару Ірану по території України. Теоретично, іранські балістичні ракети можуть досягти Києва.