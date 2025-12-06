У мережі вже приписали спортсмену "дискредитацію" глави Кремля

Капітан футбольної медіа-команди "Амкал" Руслан Імаєв заявив, що хотів би зіграти із президентом РФ Володимиром Путіном в одній команді. При цьому спортсмен уточнив, що для професійного футболу голова Кремля не годиться.

Імаєв хотів би зіграти з Путіним за "Амкал"

Футболіст заявив, що глава Кремля не пройшов би медогляд для гри у Кубку Росії

У мережі відреагували на слова Руслана

Відповідний коментар Імаєва наводить telegram-канал 13TEAM. Руслан зазначив, що у Кубку Росії Путін зіграти не зміг би, адже не пройшов би медичне обстеження.

Якщо ми говоримо про професійний футбол, наприклад, Кубок Росії. Що Дональд Трамп, що Володимир Путін не пройдуть ПМО (поглиблене медичне обстеження). Руслан Імаєв

У мережі посміялися з бажання футболіста. Один із користувачів зазначив, що Руслан принизив та дискредитував Путіна.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У листопаді 2025 року росіяни в товариській грі програли найгіршій команді Південної Америки. Росіяни хочуть потрапити на ЧС-2026 за допомогою доброї волі президента США Дональда Трампа.