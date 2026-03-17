Фіцо та Орбан отримають бажане? Україна змінила рішення щодо нафтопроводу "Дружба"

Єврокомісія посприяла цьому

Україна погодилася відновити транзит нафти через нафтопровід "Дружбу". Поставки буде відновлено до Угорщини та Словаччини, лідери яких неодноразово погрожували Києву.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування.

"Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її", — йдеться у повідомленні.

Пост фон дер Ляєн про нафтопровід Дружба

Голова Єврокомісії додала, що пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян. ЄС продовжує працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що приблизно 1,5 місяця знадобиться на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після ударів РФ. За його словами, твердження про те, що Україна нібито навмисно блокує транзит нафти через "Дружбу", є безпідставними. Київ із перших днів після удару почав працювати над альтернативним технічним рішенням, і ця робота близька до завершення.

Що передувало

У лютому 2026 роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено через атаку російського дрона по трубопровідному обладнанню на заході України. Тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо почали погрожувати Києву.

Адже на думку угорського лідера, зупинка роботи "Дружби" була викликана "політичними, а не технічними причинами". Після цього Орбан кілька разів погрожував президенту Володимиру Зеленського не тільки припиненням співпраці між країнами, а й блокуванням рішень ЄС щодо України.

Фіцо так само не відставав у погрозах, але його головним важелем впливу була енергетика. Він казав, що відключить Україну від словацьких станцій, що в умовах дефіциту матиме чималі наслідки. Однак зупинка імпорту зі Словаччини не вплинула на державу, адже країна-сусідка постачає трохи більше 5 % від загального обсягу електроенергії.

