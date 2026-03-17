"Це вже на голову не налазить": у мережі збунтувалися проти суші-пасок і згадали Клопотенка (фото)
У мережі обговорюють нові суші-паски на свято
Цього року велике релігійне свято Великодня відзначатиметься у неділю, 12 квітня. Напередодні урочистостей українцям пропонують замість традиційної святкової випічки скуштувати щось нове, наприклад, суші-паски. Проте думки про таку страву серед користувачів мережі розділилися.
Користувач Threads під ніком voodoo6chile опублікував кадри з суші-паскою, яку пропонує своїм клієнтам одна із мереж суші-закладів.
Шановні українці, настав час відверто поговорити. Що це за пор**графія з суші-пасками на Великдень? Ну, це вже на голову не налазить. З якого часу нормальні традиційні паски перестали влаштовувати людей? Що буде наступного року? Бургер-паска? Піца-паска чи донер-паска? Паска-борщ?
У коментарях розпочалося бурхливе обговорення нового тренду на незвичайні паски до свята. Однак думки людей розділилися: одним згодні з автором посту і віддають перевагу традиційній святковій випічці, а інші навпаки не проти спробувати таку незвичайну новинку.
Також у коментарях жартома згадали відомого українського кулінара Євгена Клопотенка. Користувачі жартують, що не варто подавати йому ідеї на паску-борщ.
Ось що писали люди у коментарях:
- Паска-борщ? Тихіше, щоб Клопотенко не почув.
- Пізно, я не відредагую пост.
- Так випікайте собі паски які хочете, у чому проблема? У будь-якому хлібному кіоску повно пасок звичайних. І у супермаркетах теж.
- Традиційна паска на Великдень – свята справа. А суші-паски — це просто для тих, хто любить роли та трохи гумору.
- У комплекті соєвий тазик, шматок імбиру і пачка васабі в пакеті.
- Головне, щоб не "жуко-паска"! Це якийсь сюр.
- Згадується минулорічна паска з дубайським шоколадом.
- О, боги! Я б таку з’їла! Не люблю пасок взагалі.
- А я спробував би, бо звичайні не люблю.
- А могли б назвати суші-торт чи гіга-суші та продавати спокійно цілий рік, а не сезонно.
- А що поганого? Ну подобається комусь.
