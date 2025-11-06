"Динамо" прорвало: Біло-сині забили 6 голів у Лізі конференцій (відео)

Біло-сині набрали перші очки у поточному розіграші 3-го за силою єврокубка

У четвер, 6 листопада, київське "Динамо" зіграло поєдинок 3-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти боснійського "Зрінськи". Зустріч проходила у Любліні (Польща).

Що потрібно знати

"Динамо" приймало "Зрінськи" на стадіоні "Люблін"

Кияни взяли 3 очки, забивши 6 голів

Наступний суперник Біло-синіх — кіпрська "Омонія"

Зустріч, що проходила на арені "Люблін", завершилася з рахунком 6:0 на користь киян. Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни розпочали гру з помилок у захисті, пропустивши кілька небезпечних атак гостей. Проте ближче до половини тайму Біло-Сині не лише вирівняли гру, а й відкрили рахунок. Відзначився Денис Попов, який краще за всіх зіграв у штрафному майданчику після подачі з кутового у виконанні Буяльського. До речі, Денис забив у стилі легенди клубу Андрія Шевченка, який оформив схожий гол у ворота "Барселони".

На початку другого тайму "динамівці" подвоїли свою перевагу. Едуардо Герреро відзначився після передачі Пихальонка. Ще через 3 хвилини Владислав Кабаєв ударом з лінії штрафного майданчика вразив ворота боснійців. Ще через 8 хвилин Кабаєв асистував сам на Віталія Буяльського. Точку в грі поставили Андрій Ярмоленко і Владислав Бленуце, які вийшли на заміну.

"Динамо" – "Зрінські" — 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Попередження: Джурасек, 45

"Динамо": Нещерет – Михавко, Тіаре, Попов, Тимчик – Буяльський (Ярмоленко, 68), Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 71) – Шола (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68), Кабаєв (Торрес, 79).

"Зрінські": Любич – Мамич, Дуймович, Машич, Вранькович – Шакота (Мікич, 86), Філіпович (Сурданович, 57), Джурасек (Іванчич, 57), Пранич (Чавар, 79) – Дамашкан (Барі, 57), Маїч.

Статистика у матчі "Динамо" – "Зрінськи"

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Зрінськи":

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 4-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).

У чемпіонаті України кияни йдуть другими, відстаючи від "Шахтаря" на 4 очки. У Кубку країни Біло-Сині пройшли до чвертьфіналу, вибивши з турніру Гірників.