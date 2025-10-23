"Динамо" з ганьбою програло у Лізі конференцій (відео)

Біло-сині знову програли у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 23 жовтня, київське "Динамо" провело свій другий поєдинок у рамках основного етапу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. Чемпіони України грали у гостях проти турецького "Самсунспору".

Що потрібно знати

"Динамо" провело гостьовий поєдинок із "Самсунспором" у Туреччині

Київський клуб двічі пропустив у першому таймі

Біло-сині не змогли відігратися у другому таймі, а господарі забили ще

Зустріч, що проходила на стадіоні "Самсун Єні Ондокуз Маїс", завершилася з рахунком 3:0 на користь "Самсунспору". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася з холодного душу для "Динамо". Центрбек киян Тьяре пішов у обіграш, втратив м’яч, що призвело до взяття воріт у виконанні Ентоні Мусаба. Ще через пів години господарі подвоїли свою перевагу — після серії рикошетів у чужому штрафному майданчику відзначився Маріус Муанділмаджі.

У другому таймі господарі забили ще. Карло Хольсе зважився на дальній удар, а м’яч зрадницьки залетів прямо в кут воріт Нещерета.

"Самсунспор" – "Динамо" Київ – 3:0

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 34, Хольсе, 62

Попередження: Вівчаренко, 45+4, Михавко, 73

"Самсунспор" : Коджук – Томассон, Ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 73) – Макумбу – Мусаба (Чіфт, 77), Юксел (Генюл, 77), Хольсе (Айдогду, 84), Кулібалі (Кілінч, 72) – Маріус.

"Динамо" Київ: Нещерет – Вівчаренко, Тіаре (Михавко, 67), Попов, Караваєв – Михайленко (Бражко, 76), Рубчинський (Піхальонок, 67) – Огундана (Бленуце, 76), Буяльський (Яцик, 82), Волошин – Герреро.

Статистика матчу "Самсунспор" – "Динамо"

Повний відеоогляд матчу "Самсунспор" — "Динамо":

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбору кваліфікувалося в основний етап Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни стартували в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). У 3-му турі Біло-Сині зіграють проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

У чемпіонаті України кияни перебувають на третій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".