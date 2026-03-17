Україна отримала фінальні умови вступу до ЄС: що далі

Україна має виконати умови і перейти до наступного етапу

У Брюссель українська делегація отримала останні умови (так звані "бенчмарки") для вступу до ЄС. Йдеться про три останні переговорні кластери. Попередні — основи процесу вступу, про внутрішній ринок та зовнішні відносини Україна отримала в грудні.

Що потрібно знати:

Наступний етап — виконання реформ і закриття кластерів

Після цього можливе підписання договору про вступ

Процес ускладнюється політичною позицією влади Угорщини

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це кластери: "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

"Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії", — зауважила Свириденко. Наступними кроками мають стати закриття кластерів та підписання договору про вступ. Отриманий документ спільно опрацьовуватимуть уряд та Верховна Рада.

Як відбувається вступ до ЄС

Україна має адаптувати своє законодавство до норм ЄС. Цей процес поділений на 33 переговорних глав, об’єднаних у шість кластерів, і стосується так званого acquis ЄС — сукупності законодавства Євросоюзу.

Кластери вступу в ЄС/ Джерело: Команда урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Що входить у кожен кластер:

"Основи процесу вступу" — реформа судів, боротьба з корупцією, робота правоохоронних органів, захист прав людини тощо. "Внутрішній ринок" — вільна конкуренція, контроль монополій, право інтелектуальної власності, стандартизація товарів, захист споживача. "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток" — цифровізація процесів, створення робочих місць, підтримка бізнесу, освіта та наука. "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" — екологічні питання, енергетика, довкілля, транспортна політика. "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" — аграрна політика, продовольча безпека, рибальство. "Зовнішні відносини" — міжнародні політика та відносини.

Чому для України важливе питання Угорщини

Як зауважив бізнесмен та блогер Роман Шрайк, офіційна процедура відкриття кластерів була заблокована Угорщиною. Мала б бути певна процедура від відкриття кластера — отримання списку вимог — реалізація реформ — закриття кластера за голосуванням членів ЄС. Однак все відбувається по-іншому.

"Як це буде:

2) ЄС надає Україні перелік необхідних реформ,

3) Україна їх реалізує,

*Орбан відходить в утиль*

1) країни ЄС одноголосно відкривають кластер,

4) країни ЄС одноголосно голосують за закриття кластера", — каже Шрайк, зазначивши, що це ще один привід бажати Віктор Орбану програшу на виборах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують виконати всі необхідні реформи до кінця 2026 року, щоб у 2027 впритул стати до питання підписання договору. Водночас є пропозиція компромісу — Україна закінчуватиме частину реформ, коли країни ЄС вже ратифікуватимуть договір про вступ.