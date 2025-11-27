"Динамо" зганьбилося в єврокубках у матчі з російською провокацією (відео)
Біло-сині зазнали чергової поразки в єврокубках
У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" зіграло проти "Омонії" у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Поєдинок проходив у Нікосії (Кіпр).
Що потрібно знати
- "Динамо" зіграло з "Омонією" у Нікосії
- Кияни пропустили у 1-му таймі з пенальті, а у другому – з гри
- Вболівальники "Омонії" влаштували провокацію, вивісивши на трибунах прапори Росії та СРСР
Зустріч, що проходила на стадіоні ГСП, завершилася з рахунком 2:0 на користь "Омонії". Про це повідомляє "Телеграф".
Біло-сині на рівних грали з господарями у першому таймі, проте на перерву підопічні Олександра Шовковського пішли з пропущеним голом. На 34-й хвилині Віллі Семеду реалізував пенальті. До речі, 11-метровий був призначений за безглуздий фол Дениса Попова, який збив суперника, що фактично не загрожував воротам киян.
На початку другого тайму "динамівці", здавалося, перехопили ініціативу, однак отримали другий гол — відзначився Ангелос Неофіту. Форвард спочатку пробив у поперечину, після чого добив м’яч у порожні ворота. Захист "динамівців" відверто проспав у цьому епізоді.
"Омонія" – "Динамо" – 2:0
Голи: Семеду (34, пенальті), Неофіту (59)
Попередження: Марич (4), Узохо (75) – Попов (32), Кабаєв (45+1), Михайленко (45+2), Тіаре (57), Герреро (78)
"Омонія": Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Еракович (Ейтінг, 83), Марич (Кусулос, 83), Евандро, Семеду (Хадзийованіс, 72), Неофіту (Йоветич, 72), Е.Андреу.
"Динамо": Нещерет, Михавко, Тіаре, Попов (Дубінчак, 46), Караваєв, Рубчинський (Буяльський, 60), Михайленко, Піхальонок (Яцик, 79), Огундана (Герреро, 63), Волошин (Пономаренко, 79), Кабаєв.
Додамо, під час поєдинку фанати "Омонії" вивісили прапори Росії та СРСР на трибунах. На жаль, "динамівці" не змогли покарати суперника за подібну витівку. До речі, "Омонію" заснували кіпрські комуністи у 1948 році.
Повний відеоогляд матчу "Омонія" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).