"Динамо" зганьбилося в єврокубках у матчі з російською провокацією (відео)

Біло-сині зазнали чергової поразки в єврокубках

У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" зіграло проти "Омонії" у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Поєдинок проходив у Нікосії (Кіпр).

Що потрібно знати

"Динамо" зіграло з "Омонією" у Нікосії

Кияни пропустили у 1-му таймі з пенальті, а у другому – з гри

Вболівальники "Омонії" влаштували провокацію, вивісивши на трибунах прапори Росії та СРСР

Зустріч, що проходила на стадіоні ГСП, завершилася з рахунком 2:0 на користь "Омонії". Про це повідомляє "Телеграф".

Біло-сині на рівних грали з господарями у першому таймі, проте на перерву підопічні Олександра Шовковського пішли з пропущеним голом. На 34-й хвилині Віллі Семеду реалізував пенальті. До речі, 11-метровий був призначений за безглуздий фол Дениса Попова, який збив суперника, що фактично не загрожував воротам киян.

На початку другого тайму "динамівці", здавалося, перехопили ініціативу, однак отримали другий гол — відзначився Ангелос Неофіту. Форвард спочатку пробив у поперечину, після чого добив м’яч у порожні ворота. Захист "динамівців" відверто проспав у цьому епізоді.

"Омонія" – "Динамо" – 2:0

Голи: Семеду (34, пенальті), Неофіту (59)

Попередження: Марич (4), Узохо (75) – Попов (32), Кабаєв (45+1), Михайленко (45+2), Тіаре (57), Герреро (78)

"Омонія": Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Еракович (Ейтінг, 83), Марич (Кусулос, 83), Евандро, Семеду (Хадзийованіс, 72), Неофіту (Йоветич, 72), Е.Андреу.

"Динамо": Нещерет, Михавко, Тіаре, Попов (Дубінчак, 46), Караваєв, Рубчинський (Буяльський, 60), Михайленко, Піхальонок (Яцик, 79), Огундана (Герреро, 63), Волошин (Пономаренко, 79), Кабаєв.

Статистика матчу "Омонія" – "Динамо"

Додамо, під час поєдинку фанати "Омонії" вивісили прапори Росії та СРСР на трибунах. На жаль, "динамівці" не змогли покарати суперника за подібну витівку. До речі, "Омонію" заснували кіпрські комуністи у 1948 році.

Фанати "Омонії" вивісили прапор СРСР у грі проти "Динамо"

Фанати "Омонії" вивісили прапор Росії у грі проти "Динамо"

Повний відеоогляд матчу "Омонія" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).