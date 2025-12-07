Трагедія в українському футболі: помер головний тренер клубу УПЛ

Не стало відомого футбольного фахівця

У неділю, 7 грудня, перестало битися серце футболіста та тренера Володимира Сисенка. Він був незмінним тренером СК "Полтава", а також співзасновником клубу.

Про смерть Сисенка повідомляє офіційний сайт "Полтави". У клубі висловили свої співчуття, а також відзначили величезну роль Володимира у становленні команди.

Відхід Володимира Анатолійовича — непоправна втрата для нашого клубу, для всієї полтавської й української футбольної спільноти. Його ім’я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам’яті колег, гравців і вболівальників. Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла памʼять, тренере! СК Полтава

Сисенко народився в Таджицькій РСР, де й розпочав футбольну кар’єру. Він провів 11 років у ФК "Памір" із Душанбе, після чого виступав за низку радянських та пострадянських команд. В Україні це були "Ворскла", "Кривбас", "Електрон" (Ромни) та "Локомотив" (Знам’янка).

Після завершення ігрової кар’єри обрав шлях тренера. Спочатку працював із дітьми, а у 2011 став одним із засновників СК "Полтава", з яким провів на посаді тренера не один сезон. Під його керівництвом команда здолала шлях від аматорського до клубу, який виступає у вищому дивізіоні України.

Перед стартом сезону 2025/26 "Полтава" повідомила, що клуб очолить Павло Матвійченко, а Сисенко перейде на посаду тренера. Зазначалося, що це тимчасова перестановка, доки Володимир здобуватиме тренерську ліцензію категорії Pro. При цьому Сисенко продовжив керувати тренувальним процесом. Також повідомлялося про проблеми Володимира зі здоров’ям, він лікувався за кордоном.

