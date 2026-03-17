Шістьох українців затримали в Індії. Що вони накоїли та в чому їх звинувачують (відео)

Проти них вже порушено кримінальну справу

Шістьох громадян України та одного американця затримали в Індії. Їм висувають звинувачення у справі міжнародної змови.

Про це повідомляє Asianet News. Фігурантів вже взяли під варту щонайменше на 11 діб до 27 березня, почато розслідування.

"Чоловіків звинувачують у незаконному в'їзді до Мізораму, а потім до М'янми, для зв'язку та навчання етнічних військових груп, пов'язаних з індійськими повстанськими угрупованнями", — йдеться у матеріалі.

За даними слідства, громадяни також брали участь у налагоджені мережі постачання безпілотників та обладнання через територію Індії до М'янми. Дрони було завезено з Європи. Копи вважають, що техніка могла використовуватись озброєними групами в регіоні.

Відомо, що арешти пройшли відразу в кількох містах, зокрема Делі та Калькутту. Фігурантам інкримінують терористичну діяльність.

Які відносини України з Індією

Країни мають суто дипломатичні більш нейтральні відносини. Адже Індія офіційно не засуджує війну Росії, але закликає до поваги територіальних кордонів України. Крім того, у 2023-2024 Київ отримав чимало зброї від Нью-Делі. Також у серпні 2024 столицю України відвідав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Нарендра Моді та Володимир Зеленський в Києві. Фото: відкриті джерела

Послом України в Індії є Олександр Поліщук з червня 2023 року. Він є чинним керівником дипломатичної місії, що базується в Нью-Делі.

Зауважимо, що на тлі загострення війни на Близькому Сході США тимчасово послабили санкції щодо нафти Росії, дозволивши Індії протягом 30 днів отримувати пальне від Москви.

