Мобілізація в Росії, Patriot та мирна угода. Зеленський дав інтерв’ю улюбленій газеті Трампа

Говорив і про війну на Близькому Сході

Український лідер Володимир Зеленський дав інтерв'ю американській газеті The New York Post, яку часто цитує та хвалить президент США Дональд Трамп. У заявах він торкнувся не тільки питання постачання ракет Patriot, а й мирної угоди.

"Телеграф" зібрав головні тези Зеленського. За його словами, Україна прагне миру, США теж прагнуть, а Кремль тільки створює ілюзію, аби не злити Трампа.

Головні заяви президента:

Тисячі ракет "Patriot" не можуть зупинити десятки тисяч іранських "шахедів". Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Patriot".

В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи. Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака.

Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті.

Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів , але загальна мета в них – 1000 дронів на добу.

Дрон-перехоплювач коштує 3–5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "Patriot" коштує 4 мільйони. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо.

Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує.

Росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей . Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни.

В цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Розумію, бувають різні моменти: роздратованість, внутрішні питання, війни. Але тим не менш треба зрозуміти: Україна хоче миру, президент Трамп хоче миру – отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети.

Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче Путін . Хоча Путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва.

Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись.

Зауважимо, що The New York Post досить часто цитує Трампа, публікує його інтерв'ю та навіть дописи з мережі. Газета має правоконсервативний ухил, проте часто подає слова президента США як нейтральні чи в позитивному ключі.

