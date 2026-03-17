"Загубив" годинник за пів мільйона і отримав допомогу від держави: чим багатий "слуга" Клочко (фото)

Денис Подставной
Андрій Клочко. Фото Колаж "Телеграфу"

На початку 2026 року депутат зазначив, що отримав компенсацію

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко любить дорогі годинники. Однак в офіційній декларації це не відображено.

Про це свідчать дані на сайті НАЗК. Так, за словами авторів української спільноти Cats and watches, на одному з фото Клочко народного депутата помітили з годинником Ulysse Nardin Maxi Marine diver Titanium приблизно за 10 тисяч доларів (~430 тисяч гривень).

Ulysse Nardin Maxi Marine diver Titanium. Фото — Cats and watches
При цьому в декларації за 2024 рік (останньої на цю мить) жодного годинника нардеп не вказував. Також дорогий аксесуар не було вказано і в повідомленнях про суттєві зміни майнового стану. Натомість на початку 2026 року Клочко зазначив, що отримав компенсацію від держави за невикористані дні відпустки у розмірі 547 897.

Декларація Андрія Клочка
Зарплата нардепа у 2024 році становила 764 984 гривні на рік. Ще 27 693 гривень Клочко отримував у Житомирському державному університеті, працюючи за сумісництвом.

Що ще є у декларації Клочко

  • Сімейство нардепа з 1997 року володіє квартирою у Києві на 69 квадратів;
  • Орендована квартира у Києві на 101 квадрат;
  • Квартира у Києві на 106 квадратів, оформлена на родича, в якій Клочко мешкає безкоштовно;
  • Депутатська приймальня у Києві на 134 квадрати та територія, на якій вона розташована.

Автопарк:

  • Два раритетні "горбаті" Запорожці;
  • Lexus RX 450H, оформлений на жінку, за 950 тисяч гривень;
  • Volkswagen Passat, оформлений на жінку, за 571 тисячу гривень.
Декларація Андрія Клочка
Заощадження:

  • 90 тисяч доларів (~3 879 000 у гривнях);
  • 91 тисяча доларів дружини (~3 922 000 гривень);
  • 17500 євро (896000 гривень);
  • 1300000 гривень;
  • 115 000 гривень дружини;
  • ~18 тисяч гривень на банківських рахунках;
  • Застава, внесена дружиною, згідно з рішенням ВАКС (399 999 гривень), застава із власності Андрія Клочка (510 000 гривень).
Декларація Андрія Клочка
Скандал з Андрієм Клочко

Андрій Клочко
У травні 2024 року НАБУ повідомило про підозру нардепа у незаконному збагаченні на 11 млн. грн. Йдеться про придбання у власність трьох земельних ділянок у Київській області, п’яти квартир у столиці, двох нежитлових приміщень, а також автомобілів Tesla та Mersedes-Benz. Це майно нардеп оформив на близьких родичів. ЗМІ писали, що йшлося про Клочка. Раніше про це майно писали журналісти-розслідувачі.

