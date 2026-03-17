"Загубив" годинник за пів мільйона і отримав допомогу від держави: чим багатий "слуга" Клочко (фото)

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко любить дорогі годинники. Однак в офіційній декларації це не відображено.

Про це свідчать дані на сайті НАЗК. Так, за словами авторів української спільноти Cats and watches, на одному з фото Клочко народного депутата помітили з годинником Ulysse Nardin Maxi Marine diver Titanium приблизно за 10 тисяч доларів (~430 тисяч гривень).

Ulysse Nardin Maxi Marine diver Titanium. Фото — Cats and watches

При цьому в декларації за 2024 рік (останньої на цю мить) жодного годинника нардеп не вказував. Також дорогий аксесуар не було вказано і в повідомленнях про суттєві зміни майнового стану. Натомість на початку 2026 року Клочко зазначив, що отримав компенсацію від держави за невикористані дні відпустки у розмірі 547 897.

Декларація Андрія Клочка

Зарплата нардепа у 2024 році становила 764 984 гривні на рік. Ще 27 693 гривень Клочко отримував у Житомирському державному університеті, працюючи за сумісництвом.

Що ще є у декларації Клочко

Сімейство нардепа з 1997 року володіє квартирою у Києві на 69 квадратів;

Орендована квартира у Києві на 101 квадрат;

Квартира у Києві на 106 квадратів, оформлена на родича, в якій Клочко мешкає безкоштовно;

Депутатська приймальня у Києві на 134 квадрати та територія, на якій вона розташована.

Автопарк:

Два раритетні "горбаті" Запорожці;

Lexus RX 450H, оформлений на жінку, за 950 тисяч гривень;

Volkswagen Passat, оформлений на жінку, за 571 тисячу гривень.

Заощадження:

90 тисяч доларів (~3 879 000 у гривнях);

91 тисяча доларів дружини (~3 922 000 гривень);

17500 євро (896000 гривень);

1300000 гривень;

115 000 гривень дружини;

~18 тисяч гривень на банківських рахунках;

Застава, внесена дружиною, згідно з рішенням ВАКС (399 999 гривень), застава із власності Андрія Клочка (510 000 гривень).

Скандал з Андрієм Клочко

У травні 2024 року НАБУ повідомило про підозру нардепа у незаконному збагаченні на 11 млн. грн. Йдеться про придбання у власність трьох земельних ділянок у Київській області, п’яти квартир у столиці, двох нежитлових приміщень, а також автомобілів Tesla та Mersedes-Benz. Це майно нардеп оформив на близьких родичів. ЗМІ писали, що йшлося про Клочка. Раніше про це майно писали журналісти-розслідувачі.

