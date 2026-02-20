Укр

Судьбу города определил найденный клад? Мало кто знает, почему Сумы так называются

Катерина Любимова
Читати українською
Почему Сумы так называются
Почему Сумы так называются. Фото Коллаж "Телеграфа"

Город Сумы был основан в 1652 году

Многие города Украины имеют необычные названия, за которыми скрываются удивительные истории. В их числе и Сумы — существует несколько версий происхождения этого названия, одна из которых связана с любопытной легендой.

"Телеграф" решил выяснить, почему Сумы так называются. Мы узнали интересные факты о городе.

Почему Сумы так называются

Сумы расположены на северо-востоке Украины, на берегу реки Псел. По одной из версий, которую историки считают самой правдоподобной, город получил свое название от рек Сума (сегодня Сумка) и Сумка (ныне Стрелка). Они существовали еще до основания поселения.

Город Сумы, откуда название, кто основатель
Город Сумы, Фото: visit

Но может, дело было не только в географии? Существует любопытная легенда, уходящая в козацкие времена, которая гласит, что на месте будущего города козаки нашли три охотничьи сумки, полные золота. В XVII веке они возвели там крепость. Этот символ позднее украсил герб Сум: три черные сумки с золотыми пуговицами и ремнями на серебряном щите.

Герб города Сумы
Герб города Сумы, Фото: Википедия

Считается, что город был основан в 1652 году, когда полковник Герасим Кондратьев переселился на Слободскую Украину вместе со своей сотней козаков и семьями. Однако на территории современных Сум археологи нашли древнее поселение, которое подтверждает, что в этой местности жизнь существовала задолго до официального основания города в XVII веке.

Город Сумы, кто основател, фото
Герасим Кондратьев - основатель города Сумы

После периода козачества Сумы стали крупным торговым центром, а в XIX веке пережили особый подъем благодаря промышленнику Иван Харитоненко, превратившись в один из центров сахарной промышленности. В начале XX века город славился ярмарками и оживленной торговлей.

Как выглядели Сумы в начале XX века
Сумы в начале XX века, Фото: Sumypost

В октябре 1941 года Сумы были оккупированы немецкими войсками и освобождены советской армией в сентябре 1943 года. После освобождения город активно отстраивался, были восстановлены заводы и фабрики, что позволило Сумам вновь стать важным промышленным центром региона и оставаться им по сей день.

Город Сумы сейчас
Сумы сейчас, Фото: sumymem_

"Телеграф" писал ранее, что этот город почти 75 лет носил имя советского генерала. Как сегодня он называется?

