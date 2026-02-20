Судьбу города определил найденный клад? Мало кто знает, почему Сумы так называются

Город Сумы был основан в 1652 году

Многие города Украины имеют необычные названия, за которыми скрываются удивительные истории. В их числе и Сумы — существует несколько версий происхождения этого названия, одна из которых связана с любопытной легендой.

"Телеграф" решил выяснить, почему Сумы так называются. Мы узнали интересные факты о городе.

Почему Сумы так называются

Сумы расположены на северо-востоке Украины, на берегу реки Псел. По одной из версий, которую историки считают самой правдоподобной, город получил свое название от рек Сума (сегодня Сумка) и Сумка (ныне Стрелка). Они существовали еще до основания поселения.

Город Сумы, Фото: visit

Но может, дело было не только в географии? Существует любопытная легенда, уходящая в козацкие времена, которая гласит, что на месте будущего города козаки нашли три охотничьи сумки, полные золота. В XVII веке они возвели там крепость. Этот символ позднее украсил герб Сум: три черные сумки с золотыми пуговицами и ремнями на серебряном щите.

Герб города Сумы, Фото: Википедия

Считается, что город был основан в 1652 году, когда полковник Герасим Кондратьев переселился на Слободскую Украину вместе со своей сотней козаков и семьями. Однако на территории современных Сум археологи нашли древнее поселение, которое подтверждает, что в этой местности жизнь существовала задолго до официального основания города в XVII веке.

Герасим Кондратьев - основатель города Сумы

После периода козачества Сумы стали крупным торговым центром, а в XIX веке пережили особый подъем благодаря промышленнику Иван Харитоненко, превратившись в один из центров сахарной промышленности. В начале XX века город славился ярмарками и оживленной торговлей.

Сумы в начале XX века, Фото: Sumypost

В октябре 1941 года Сумы были оккупированы немецкими войсками и освобождены советской армией в сентябре 1943 года. После освобождения город активно отстраивался, были восстановлены заводы и фабрики, что позволило Сумам вновь стать важным промышленным центром региона и оставаться им по сей день.

Сумы сейчас, Фото: sumymem_

"Телеграф" писал ранее, что этот город почти 75 лет носил имя советского генерала. Как сегодня он называется?