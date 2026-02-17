Этот город мог носить имя Ленина. Какой областной центр едва не стал частью идеологии СССР

Местные не поддержали смену названия

В советские времена многие украинские города хотели переименовать в соответствии с идеологией. Не исключением стал и Николаев.

"Телеграф" расскажет, как хотели назвать этот город и почему новое имя так и не прижилось. Заметим, что по одной из версий, современное название Николаева появилось еще в 1788 году.

Тогда населенный пункт назвали в честь святого Николая, покровителя моряков. Интересно, что закладка города совпала с днем взятия османской крепости Очаков в 1788 году.

Николаев. Фото: открытые источники

Николаев. Фото: открытые источники

Однако уже в 1924 году советские власти предлагали переименовать Николаев в Верхнеленинск. Новое название включало имя советского революционера Владимира Ленина. Интересно, что Верхнеленинск успели внести даже на некоторые советские карты, хотя официально переименования местные не поддержали.

Добавим, что вопрос переименования города не имел практического значения, так хотели увековечить память о Ленине, умершем в 1924 году. Кроме того, советская власть в начале своего существования прилагали максимум усилий, чтобы стереть из жизни людей религию и церковь. Однако с Николаевом им это не удалось, ведь ни местные, ни представители власти города не поддержали инициативу.

Николаев. Фото: открытые источники

Выходит, что Николаев один из старейших городов Украины, носящий свое название более 200 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше называлась самая длинная улица Львова и почему ее переименовывали.