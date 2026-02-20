Более 120 населенных пунктов может затопить только в одной области: как там готовятся к наводнениям

Спасатели подготовили и личный состав, и технику

Этой весной синоптики предупреждают о масштабных наводнениях по всей Украине. Некоторые угодья уже начало подтапливать, а уровень воды в реках только растет. Мы решили узнать, как к этому готовятся регионы, где паводки – явление не новое.

"Телеграф" направил запрос в Главное управление ГСЧС в Черновицкой области и получил официальный ответ о том, сколько населенных пунктов под угрозой и что сделано, чтобы людей не застала неожиданно большая вода.

122 населенных пункта — и каждый из них может оказаться под водой уже этой весной

По данным органов местного самоуправления, в зоне возможного подтопления в Черновицкой области определены 122 населенных пункта. Это цифра, которую ГСЧС получила от местных властей в 2026 году.

Карта Черновицкой области

На 19 февраля непосредственной угрозы наводнения нет. Черновицкий областной центр по гидрометеорологии ведет постоянный мониторинг рек и следит за ситуацией с ледяными пробками в бассейнах основных водных артерий области. Но весна будет только начинаться.

Как готовятся в области к возможным подтоплениям

На случай паводка ГСЧС Черновицкой области подготовило 322 человека личного состава и 282 единицы техники и оборудования. В перечне насосная и инженерная техника, автомобили повышенной проходимости, средства эвакуации людей, мобильные насосные установки, автономные генераторы и освещение, а также оборудование для обеспечения питьевой водой.

Как утверждается в ответе на запрос, в течение 2025-2026 годов спасатели дважды проводили учения на случай паводка. В 2025 году на реке Прут прошли общие тренировки сразу нескольких структур — ГСЧС, полиции, Госпродпотребслужбы, Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет, Общества Красного Креста, гидрометцентра и городской спасательной службы на воде. Все они отрабатывали слаженные действия во время наводнения.

Напомним, "Телеграф" сообщал, выжили ли озимые после морозов и снегов, и что теперь будет с хлебом. Специалисты обнаружили первые признаки болезней озимых после оттепели.