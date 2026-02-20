В киевском метро есть станция-призрак, которую можно увидеть только проездом из вагона: почему там не останавливаются поезда

В туннелях уже появились ржавчина и грунтовые воды

"Львівська брама" — недостроенная станция киевского метро, которую можно увидеть только из окна поезда. Ее не используют для посадки или высадки пассажиров. Станция расположена на Сырецко-Печерской (зеленой) линии между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской", а ее строительство законсервировано.

"Телеграф" решил рассказать о станции-призраке и показать, как она могла выглядеть. Архитекторы во время проектирования станции метро "Львовские ворота" предлагали самые разные варианты дизайна — от модернистских до футуристических.

Начало строительства и заморозка

Строительство "Львівської брами" стартовало в 1991 году, но уже в 1996-м работы были полностью остановлены из-за нехватки средств и нерешенного вопроса реконструкции Львовской площади, где должен быть главный выход со станции. Ее подземная часть, включая платформу и туннели, была в значительной степени выполнена, но эстакады, вестибюли и выход на поверхность так и не построили.

Проект станции "Львівська брама" в Киеве

План возобновления строительства в 2022 году

В феврале 2022 года столичный метрополитен объявил тендер на проектирование строительства станции "Львівська брама" с выходом на поверхность. Ожидаемая стоимость проектных работ составила около 73,4 миллиона гривен. В то же время в документах отмечалось, что выход со станции планируется не на Львовской площади, как раньше, а на пересечении улиц Сечевых Стрельцов, Кудрявской и Кудрявского спуска.

Такое решение объяснялось тем, что раньше невозможно было определить, как будет выглядеть реконструированная площадь, и поэтому не было четкой концепции по устройству выходов. Новое расположение должно было предоставить доступ к станции без масштабных изменений самой площади.

Поезд метро на станции "Львівська брама"

Однако этот тендер не был реализован из-за начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года — закупку фактически отменили и работы не начались.

Что с "Львівською брамою" сегодня

В начале 2025 года вопрос продолжения строительства "Львівської брами" снова появился в публичных дискуссиях. На сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция о возобновлении работ по достройке станции, собравшая сотни подписей. В бюджете города предусматривались определенные средства на проектирование нового выхода, но сумма (около 12 млн грн) была значительно меньше потребностей для полного завершения работ.

В целом по оценкам экспертов требуется еще несколько лет, включая разработку проекта, прохождение экспертизы и собственно строительство выходов и внутренних помещений станции.

Подземные залы и тоннели "Львівської брами" сохранились и частично готовы, но остаются недоступными для пассажиров, а сама станция до сих пор не введена в эксплуатацию.

Так выглядит зал станции метро "Львівська брама" в Киеве

Идея завершить строительство возникает время от времени, однако из-за сложной экономической ситуации и последствий войны проект до сих пор не реализован. Тем временем в туннелях появились ржавчина и грунтовые воды.

