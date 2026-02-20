Здесь не устраивают банкеты каждый день. Почему Бар в Винницкой области так назвали

Есть города, рассказывающие о себе еще до того, как ты до них доедешь

Среди городов Винницкой области есть один, который отличается уже на карте — еще до любого знакомства с его улицами или достопримечательностями. Бар – короткое, звучное, совсем не похожее на типичный подольский ойконим.

И это не совпадение – за названием стоит конкретный человек, конкретное решение и целая эпоха. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Сначала был Ров

До середины XVI века на этих землях существовало совсем другое поселение — Ров, укрепленный поселок на берегу одноименной реки. Функция у него была чисто прикладная: держать оборону на подольском пограничье, сдерживать татарские набеги и обозначать границу. Никакой "европейскости" в названии, никаких претензий на что-то большее, чем крепостной форпост.

Все изменилось в 1537 году, когда эти земли выкупила польская королева Бона Сфорца — уроженка южной Италии, герцогиня из рода Сфорца, принесшая в Польшу ренессансные вкусы, итальянских архитекторов и собственную биографию, закодированную в каждом ее решении.

Королевский жест

Бона приказала перенести укрепление на другой берег реки и фактически основать город заново с новой крепостью, новой планировкой и новым названием. Город получил имя Бар – в честь итальянского города Бари, родины королевы. Вместе с названием жители получили вполне ощутимые привилегии: освобождение от налогов на 16 лет и Магдебургское право, открывавшее путь городскому самоуправлению.

Бар на карте Зигмунда Герстмана

Это был сознательный и очень личный жест. Королева буквально перенесла частицу собственной биографии на подольский ландшафт — в то время, когда Подолье ассоциировалось с пограничной и постоянной угрозой, а не с ренессансной Италией.

Крепость, которую не уберегли

Стратегическое расположение сделало Бар важным военным и административным центром региона. Но он обрек город на непрерывные испытания: татарские набеги, опустошения, восстановления, казацкие походы, шляхетские конфликты и восстания. Подолье переходило от одного государства в другое — и Бар переходил вместе с ним.

Рисунок Барского замка 1872–1874 гг., Наполеон Орда

От прежней твердыни до наших дней сохранились лишь фрагменты рельефа и архитектурные доминанты. Самая заметная из них – монастырь кармелитов, который и сегодня задает тон исторической части города. Остальные — в названиях, краеведческих книгах и потому особом ощущении мест, где под обычной провинциальной поверхностью скрыто насыщенное прошлое.

Городок, который "звучит" по-европейски

Сегодня Бар — компактный районный городок, примерно в 60-65 км к западу от Винницы и около 250-260 км от Киева, с несколькими тысячами жителей, спокойным ритмом и повседневной провинциальной атмосферой. Но в украинском топонимическом ландшафте он остается почти уникальным явлением: короткое "иностранное" название сразу создает ощущение чего-то нетипичного, как будто где-то на побережье, а не в центре Винницкой области.

Путешественники, впервые слышащие о поездке "в Бар", нередко шутят, что собираются гульнуть. И именно эта игра воображения, которую запускает одно единственное слово, и является первым подарком города своим гостям. А дальше — монастырь, рельеф старого города и особенная тишина, которую умеют хранить места с долгой памятью.

Бар стоит остановки уже ради одного названия. Но если остановиться – окажется, что за ней стоит гораздо больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как появилось название самого длинного украинского города и кто его основал. В прошлом году он отметил свое 250-летие, но мало кто знает, почему город так называется.