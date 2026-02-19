Первое "имя" происходит от крепости и реки: как раньше назывался Ужгород, которому более 1000 лет

Когда-то в этом городе жили белые хорваты

Ужгород является самым маленьким областным центром Украины, поэтому его часто называют особенным. Впервые он появился на карте более 1150 лет назад, и за это время свое название сменил всего один раз.

Несмотря на небольшие размеры, город имеет долгую историю. О нем написал "Телеграф", взяв данные из открытых источников.

Краткая история

Древнейшее письменное упоминание о городе датировано 1154 годом и содержится в летописи Аль-Идриси. В документах город долгое время называли Унгвар. Название состояло из двух частей: "Унг" и "вар". Слово "вар" на венгерском языке означает укрепление или крепость.

Австро-Венгерская карта (1915 год). Фото: Википедия

Археологические находки свидетельствуют о том, что в VIII-IX веках на этой территории существовало славянское поселение белых хорватов. В IX-X веках город подвергся нападениям венгерских племен, после чего закрепилось название Унгвар. Позже рядом использовались варианты Суггород, Унгоград и Ужгород.

Название Ужгород появилось в середине XIX века во время развития национального движения местного населения. Оно образовано от названия реки Уж и славянского слова "город". Окончательно это название закрепилось после Первой мировой войны.

На протяжении веков город находился под контролем Венгрии, позже — Австро-Венгрии. Ужгород долгое время был укрепленным городом и принадлежал роду Другетов. В 1919 году населенный пункт стал столицей Подкарпатской Руси в составе Чехословакии. После первого Венского арбитража 1938 года город перешел под власть Венгрии, а в 1945 году вошел в состав Украинской ССР. С 1991 года Ужгород является частью независимой Украины.

Архитектура города

Город известен своими архитектурными достопримечательностями. Среди самых популярных туристических мест – Ужгородский замок, костел, синагога и резиденция епископа.

Ужгородский замок. Фото: ukraine-is

Римско-католический костел. Фото: Википедия

Ужгородская синагога. Фото: Википедия

Резиденция епископа. Фото: Википедия

