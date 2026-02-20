До +17 градусов. Названы даты, когда в Украину придет весеннее тепло

"Плюсы" ожидаются во всех областях

Уже в ближайшие дни Украину ждет настоящее весеннее потепление. Ведь с 25 февраля морозы уйдут из регионов, а местами будет до +17 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозу синоптиков, потепление начнется уже в ночь на 25 февраля и дальше будет становиться все сильнее. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда будет теплее всего в феврале

В среду, 25 февраля, ночью на большинстве территорий Украины столбик термометра покажет до +1 градуса, местами будет 0 градусов. Днем воздух прогреется еще больше, на западе ожидается до +10 градусов. Остальные регионы ожидают "плюсы" до 4 градусов.

Погода в Украине 25 февраля. Данные: Ventusky

Соответствующие данные публикует и Укргидрометцентр. По его прогнозам, теплее всего 25 февраля будет в западных регионах — до +10 градусов днем, и до +1 градуса на востоке и севере Украины.

Погода в Украине 25 февраля. Данные: Укргидрометцентр

Самую теплую погоду синоптики прогнозируют на 27 февраля. Ведь днем западные области ожидают до +17 градусов, а восточные и северные — до +4 градусов. На юге Украины, в частности, в Одесской области, солнце пригреет до +12 градусов.

Погода в Украине 27 февраля. Данные: Ventusky

При этом осадки обещают лишь на 25 февраля в виде дождя со снегом, а 27 февраля должно быть сухим и солнечным.

