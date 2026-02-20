Долю міста визначив знайдений скарб? Мало хто знає, чому Суми так називаються

Місто Суми було засноване у 1652 році

Багато міст України мають незвичайні назви, за якими ховаються дивовижні історії. Серед них і Суми — існує кілька версій походження цієї назви, одна з яких пов’язана з цікавою легендою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому Суми так називаються. Ми дізналися цікаві факти про місто.

Чому Суми так називаються

Суми розташовані на північному сході України, на березі річки Псел. За однією з версій, яку історики вважають найправдоподібнішою, місто отримало свою назву від річок Сума (сьогодні Сумка) та Сумка (нині Стрілка). Вони існували ще до заснування поселення.

Місто Суми, Фото: visit

Але, може, справа була не тільки в географії? Існує цікава легенда, що сягає козацьких часів, яка свідчить, що на місці майбутнього міста козаки знайшли три мисливські сумки, повні золота. У XVII столітті вони звели там фортецю. Цей символ пізніше прикрасив герб Сум: три чорні сумки із золотими ґудзиками та ременями на срібному щиті.

Герб міста Суми, Фото: Вікіпедія

Вважається, що місто було засноване у 1652 році, коли полковник Герасим Кондратьєв переселився на Слобідську Україну разом зі своєю сотнею козаків та родинами. Однак на території сучасних Сум археологи знайшли стародавнє поселення, яке підтверджує, що в цій місцевості життя існувало задовго до офіційного заснування міста у XVII столітті.

Герасим Кондратьєв – засновник міста Суми

Після періоду козацтва Суми стали великим торговим центром, а в XIX столітті пережили особливе піднесення завдяки промисловцю Івану Харитоненку, перетворившись на один із центрів цукрової промисловості. На початку XX століття місто славилося ярмарками та жвавою торгівлею.

Суми на початку XX століття, Фото: Sumypost

У жовтні 1941 року Суми були окуповані німецькими військами та звільнені радянською армією у вересні 1943 року. Після звільнення місто активно відбудовувалося, було відновлено заводи та фабрики, що дозволило Сумам знову стати важливим промисловим центром регіону та залишатися ним досі.

Суми зараз, Фото: sumymem_

