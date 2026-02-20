В Украину могут неожиданно вернуться птицы: что это говорит о предстоящей весне
-
-
Долгоногие путешественники ежегодно преодолевают тысячи километров, несмотря на все трудности перелета
Весна в Украине может наступить неожиданно. Из теплых краев уже готовятся возвратиться аисты, которые являются главными вестниками возрождения природы.
В сети опубликовали фото, где показали, как сотни аистов готовы устремиться домой — на свою Родину. Птицы огромными стаями стоят на деревьях, чтобы отправиться в путешествие на север.
На фотографиях эти величественные птицы поражают своей красотой: их белое оперение контрастирует с черными маховыми перьями на крыльях, а длинные красные клювы и тонкие лапы придают им особую утонченность. Даже сидя на ветвях африканских деревьев, они держатся гордо, пристально наблюдая за небом и ожидая благоприятного ветра для взлета.
Когда аисты возвращаются в Украину
Обычно массовый возврат белых аистов в Украину ожидают в марте или начале апреля, однако первые "разведчики" могут появиться значительно раньше. Путь птиц пролегает через две основные магистрали: западную через Гибралтар, и восточную через Малую Азию и Босфор.
Интересно, что аисты избегают полетов над большими водными пространствами, поскольку для перелета им нужны восходящие потоки теплого воздуха, образующиеся только над сушей.
Во время своего путешествия птицы летят только в светлое время суток на высоте от одного до двух километров, развивая скорость до 40-50 километров в час.
Самыми первыми к гнездам всегда прилетают самцы, чтобы занять территорию и подготовить дом к прилету самок. Украинцы издавна верят, что тот, кто первым увидит аиста в небе, будет здоров и счастлив весь год, поэтому стоит чаще присматриваться к мартовской высоте в ожидании родного клекота.
Ранее "Телеграф" писал, что легендарные аисты Грицько и Одарка могут остаться без дома.