В Украину могут неожиданно вернуться птицы: что это говорит о предстоящей весне

Долгоногие путешественники ежегодно преодолевают тысячи километров, несмотря на все трудности перелета

Весна в Украине может наступить неожиданно. Из теплых краев уже готовятся возвратиться аисты, которые являются главными вестниками возрождения природы.

В сети опубликовали фото, где показали, как сотни аистов готовы устремиться домой — на свою Родину. Птицы огромными стаями стоят на деревьях, чтобы отправиться в путешествие на север.

На фотографиях эти величественные птицы поражают своей красотой: их белое оперение контрастирует с черными маховыми перьями на крыльях, а длинные красные клювы и тонкие лапы придают им особую утонченность. Даже сидя на ветвях африканских деревьев, они держатся гордо, пристально наблюдая за небом и ожидая благоприятного ветра для взлета.

Аисты в Африке

Стая аистов в Африке

Аисты собираются лететь в Украину

Аисты летают над деревом

Когда аисты возвращаются в Украину

Обычно массовый возврат белых аистов в Украину ожидают в марте или начале апреля, однако первые "разведчики" могут появиться значительно раньше. Путь птиц пролегает через две основные магистрали: западную через Гибралтар, и восточную через Малую Азию и Босфор.

Гибралтар

Мало Азия

Босфор

Интересно, что аисты избегают полетов над большими водными пространствами, поскольку для перелета им нужны восходящие потоки теплого воздуха, образующиеся только над сушей.

Во время своего путешествия птицы летят только в светлое время суток на высоте от одного до двух километров, развивая скорость до 40-50 километров в час.

Самыми первыми к гнездам всегда прилетают самцы, чтобы занять территорию и подготовить дом к прилету самок. Украинцы издавна верят, что тот, кто первым увидит аиста в небе, будет здоров и счастлив весь год, поэтому стоит чаще присматриваться к мартовской высоте в ожидании родного клекота.

