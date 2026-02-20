Выживание без отопления: украинец показал, как можно просто утеплить свое жилье

Конструкция будет сохранять тепло благодаря многокамерной структуре

В условиях частых отключений света и перебоев с отоплением, украинцы могут воспользоваться "термокапсулой", которую можно легко сделать в домашних условиях и согреться. Ее запатентовал украинский изобретатель и инженер из Кривого Рога Юрий Колесник.

Что нужно знать:

Главное правило: устанавливать у межкомнатной стены и часто проветривать

Всего за полчаса "капсула" может нагреться с 10 до 20 градусов

Чем больше слоёв и воздушных прослоек, тем лучше сохраняется тепло

Изобретение представляет собой компактную "капсулу", собранную из картона, одеял и текстиля. Данная конструкция дает возможность значительно повысить температуру внутри спального пространства даже при сильных морозах.

Принцип работы "термокапсулы" прост — многослойная изоляция удерживает тепло человеческого тела, создавая эффект мини-термоса прямо в квартире.

Для создания конструкции понадобятся, например, картонные коробки. Из них формируется каркас вокруг спального места. Коробки соединяются скотчем, образуя своеобразный "домик" или кокон достаточной высоты, чтобы внутри можно было свободно сидеть.

Далее — многослойное утепление. То есть, изнутри конструкция утепляется несколькими слоями плотных одеял и пледов. Сверху "капсулу" также можно накрыть покрывалом или тканью, создавая эффект балдахина. Для входа можно использовать шторку, чтобы изолироваться от лишнего холода и минимизировать потерю тепла.

Конструкция сохраняет тепло благодаря многокамерной структуре: чем больше стенок защиты с воздушными прослойками, тем меньше холода попадает внутрь. Единственное важное условие – регулярное проветривание капсулы.

Термокапсула. Фото: Суспільне Дніпро

Термокапсула. Фото: Суспільне Дніпро

Термокапсула. Фото: Суспільне Дніпро

Справка:

Юрий Колесник — изобретатель из Кривого Рога, который десятки лет занимается темами выживания в экстремальных условиях.

Юрий Колесник. Фото: "Суспільне Дніпро"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как утеплиться, когда нет света. Простые и эффективные способы сохранить тепло – без дорогих "умных" приборов.