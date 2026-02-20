Гороскоп на 21 февраля: Козерогов ожидает приятная новость, а Скорпионов — денежная удача

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 21 февраля

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 21 февраля, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака завтра почувствуют прилив энергии, но важно не расплескать ее по мелочам. Овны выиграют, если направят силы на умеренную физическую активность и заботу о себе. В семье возможны легкие недопонимания.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот знак может столкнуться с небольшими эмоциональными качелями, особенно если кто-то попытается навязать свое мнение. Тельцам не стоит рисковать деньгами и поддаваться на сомнительные предложения или авантюры.

Близнецы (21.05-21.06)

Близнецы проведут субботу в легком и приятном ритме. День подходит для прогулок, развлечений и небольших перемен в привычках, которые освежат настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра Ракам стоит заняться домом и собой, избегая резких решений в личной жизни. Возможен неожиданный разговор, который многое расставит по местам и заставит по-новому взглянуть на отношения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Представители этого знака смогут реализовать интересные идеи и проявить творческий подход. Львы будут в центре внимания, но важно не давить на окружающих. В отношениях возможны сложности из-за ревности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В ближайшее время этот знак может столкнуться с переменами в работе: возможна командировка или новые обязанности. Девам придется проявить гибкость и инициативу. Не бойтесь брать ответственность, это может открыть перед вами новые перспективы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Представителям этого знака важно сохранить легкость и внутренний баланс. Весы найдут радость в простых вещах, если не будут втягиваться в споры. Спокойное общение поможет избежать конфликтов и сохранить гармонию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот знак завтра будет особенно эмоционален, поэтому энергию лучше направить в творчество или полезные дела. Скорпионам важно следить за словами и не действовать сгоряча. В ближайшее время возможен финансовый бонус.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В субботу Стрельцам стоит посвятить день обучению, развлечениям или коротким поездкам. Этот знак получит радость от общения и приятных сюрпризов в личной жизни. Но возможны небольшие волнения при резкой смене планов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот знак выиграет, если сохранит привычный ритм и позаботится о себе. Козерогам не стоит спешить с рабочими решениями — проблемы решатся постепенно. Вечером возможна приятная новость.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи с удовольствием будут изучать новое, общаться с интересными людьми и генерировать творческие идеи. Вскоре возможен романтический жест или неожиданное проявление чувств.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра Рыбам стоит довериться интуиции и выбирать то, что приносит радость. Представителям этого знака важно не перегружать себя чужими проблемами. Возможна приятная встреча, которая поднимет настроение.