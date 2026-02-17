Почему "Кривой" и чей это "Рог"? Как появилось название украинского города и кто его основал

Кривой Рог называют самым длинным городом в Европе

Город Кривой Рог, расположенный в Днепропетровской области, еще называют "Железным сердцем Украины". В прошлом году он отметил свое 250-летие, но мало кто знает, почему город так называется.

"Телеграф" решил выяснить, какие существуют версии. Мы узнали интересные факты о Кривом Роге.

Почему Кривой Рог так называется

Названия украинских городов часто имеют необычную историю, и "Кривой Рог" — не исключение. Его название никогда не менялось, но историков интересует, откуда оно произошло.

Кривой Рог основан в 1775 году, Фото: livejournal

Согласно одной из наиболее обоснованных версий, название связано с географическим расположением: город раскинулся на пересечении двух рек — Саксагани и Ингульца. В месте их слияния образуется длинный излом берега, напоминающий изогнутый мыс. Такие мысы казаки называли "рогами", а излом местности выглядел "кривым", отсюда и сложилось название "Кривой Рог". Большинство историков считают эту версию наиболее правдоподобной.

Но правда ли дело было только в рельефе? Есть и другая версия, согласно которой город мог получить название в честь запорожского козака. По легенде, он стал первым поселенцем в этих краях, его фамилия была "Рог", но прозвали его "Кривой" из-за того, что в бою он потерял один глаз.

Памятник козаку Кривому Рогу, Фото: wikimedia

Официально считается, что Кривой Рог основали козаки в 1775 году как почтовую станцию на тракте из Кременчуга в Херсон. В 1859 году это уже было крупное село с почти четырьмя тысячами жителей, а статус города оно получило после большевистской революции. Первой улицей здесь стал проспект Почтовый, который и сегодня остается одной из центральных магистралей.

Почтовая улица Кривого Рога в начале XX века, Фото: @ikr_history

Большую часть истории Кривой Рог был и остается городом железной руды. Активная добыча минералов окрашивает окрестности в рыжие, кирпичные и красные оттенки, и это явление стало настолько заметным, что город порой называют "Марсом на Земле". Из‑за рудной базы Кривой Рог называют также "Железным сердцем Украины" — здесь сосредоточены крупные производства металлургической отрасли, которые играют важную роль в экономике страны.

Кривой Рог называют "Марсом", Фото: dnepr.info

Во Второй мировой войне город был сдан без боя, чтобы избежать разрушений, но промышленное оборудование успели вывезти. Освобожден Кривой Рог был зимой 1944 года. После войны он быстро восстановился, вернул добычу руды и металлургические предприятия, а затем развивался дальше как крупный индустриальный центр.

Кривой Рог после освобождения в 1944 году, Фото: wikipedia

Одной из необычных страниц городской инфраструктуры является подземный трамвай — метротрам. Это уникальный транспорт: его две линии в общей сложности тянутся на 18 километров под землей и на поверхности, обеспечивая удобное сообщение по длинным городским кварталам.

Метротрам в Кривом Роге

Протяженность самого города, от крайней северной точки до южной по прямой, составляет 66,1 км, поэтому Кривой Рог считается одним из самых длинных городов Европы.

Кривой Рог называют самым длинным городом Европы, Фото: adm.dp.gov.ua

