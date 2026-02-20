"Динамо" - "Рух": онлайн-трансляция матча (видео)

Чемпион Украины сыграет первый официальный матч в 2026 году

В пятницу, 20 февраля, возобновился чемпионат Украины по футболу 2025/26. В вечерней программе игрового дня киевское "Динамо" примет львовский "Рух".

Что нужно знать

"Динамо" и "Рух" сыграют в Киеве

Бело-синие идут на 4-м месте в УПЛ, львовяне — 11-е

Киевляне — действующие чемпионы Украины

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча 17-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" — "Рух" от YouTube-канала Football Hub. Встреча состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Рух"

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд:

Отметим, по итогам 16-и туров УПЛ "Динамо" (26 очков) идет на 4-м месте в турнирной таблице, "Рух" (19 очков) — одиннадцатый. Лидирует в первенстве ЛНЗ и "Шахтер" (у обоих по 36 очков).

Напомним, в УПЛ прогремел скандал. "Металлист 1925" и "Верес" не доиграли матч 15-го тура из-за проблем с электричеством на стадионе в Житомире. Вероятно, клубы доиграют встречу в Ровном.