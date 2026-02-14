Укр

Там, где чувства стали адресом: в Украине есть "романтическое" село, где оно находится

Село Любимовка Новость обновлена 14 февраля 2026, 09:07
Село Любимовка. Фото Коллаж "Телеграфа"

На месте села когда-то стояли хутора запорожские козаков

В Украине есть села с необычными названиями и удивительной историей. В Днепропетровской области находится Любимовка — небольшое село, название которого звучит как признание в любви и навевает легкую романтику.

Населенный пункт расположен на левом берегу Днепра, и его окраины завораживают живописными видами. Переименовывали село трижды.

Село Любимовка, где находится
Село Любимовка расположено на берегу Днепра, Фото: Nashemisto

Любимовка находится в Днепровском районе Днепропетровской области и ее история уходит глубоко в прошлое. Неподалеку населенного пункта было найдено поселение ямной культуры эпохи бронзы (III тысячелетие до н. э.).

Село Любимовка в Днепропетровской области
Село Любимовка в Днепропетровской области, Фото: Nashemisto

В эпоху Новой Сечи на месте современного села располагались зимовники и хутора запорожских козаков. После ликвидации Сечи богатые земли перешли к помещикам. В 1781 году брат екатеринославского наместника Алексей Синельников получил здесь "деревню Норовку с землей". В 1782 году он переселил сюда из Воронежской губернии крепостных крестьян и дал поселению название Алексеевка в свою честь. Позднее в населенный пункт переселили украинских крепостных.

Село Любимовка, история, что известно
Село Любимовка хранит удивительную историю

Со временем, по инициативе Синельникова, село стало называться Любимовкой, хотя название Алексеевка использовалось до 1917 года.

Как выглядит село Любимовка в Днепропетровской области
Как выглядит село Любимовка в Днепропетровской области, Фото: Википедия

Современная Любимовка — это развитый населенный пункт с необходимой социальной инфраструктурой. Здесь действуют школа, детский сад, участковая больница, дом культуры и библиотека. Село газифицировано, а местное ООО "Любимовка" занимается выращиванием зерновых и технических культур, поддерживая аграрный потенциал региона.

Школа в селе Любимовка
Школа в селе Любимовка, Фото: Википедия

