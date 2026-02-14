Там, где чувства стали адресом: в Украине есть "романтическое" село, где оно находится

На месте села когда-то стояли хутора запорожские козаков

В Украине есть села с необычными названиями и удивительной историей. В Днепропетровской области находится Любимовка — небольшое село, название которого звучит как признание в любви и навевает легкую романтику.

Населенный пункт расположен на левом берегу Днепра, и его окраины завораживают живописными видами. Переименовывали село трижды.

Село Любимовка расположено на берегу Днепра, Фото: Nashemisto

Любимовка находится в Днепровском районе Днепропетровской области и ее история уходит глубоко в прошлое. Неподалеку населенного пункта было найдено поселение ямной культуры эпохи бронзы (III тысячелетие до н. э.).

Село Любимовка в Днепропетровской области, Фото: Nashemisto

В эпоху Новой Сечи на месте современного села располагались зимовники и хутора запорожских козаков. После ликвидации Сечи богатые земли перешли к помещикам. В 1781 году брат екатеринославского наместника Алексей Синельников получил здесь "деревню Норовку с землей". В 1782 году он переселил сюда из Воронежской губернии крепостных крестьян и дал поселению название Алексеевка в свою честь. Позднее в населенный пункт переселили украинских крепостных.

Село Любимовка хранит удивительную историю

Со временем, по инициативе Синельникова, село стало называться Любимовкой, хотя название Алексеевка использовалось до 1917 года.

Как выглядит село Любимовка в Днепропетровской области, Фото: Википедия

Современная Любимовка — это развитый населенный пункт с необходимой социальной инфраструктурой. Здесь действуют школа, детский сад, участковая больница, дом культуры и библиотека. Село газифицировано, а местное ООО "Любимовка" занимается выращиванием зерновых и технических культур, поддерживая аграрный потенциал региона.

Школа в селе Любимовка, Фото: Википедия

