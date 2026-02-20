Акция на популярные сыры в "Сильпо": какие продукты продают со скидками более 50%
Можно значительно сэкономить на сыре "Комо" и "Bonfettо"
В сети супермаркетов "Сильпо" действуют приятные акции на популярные сыры. Выгодные предложения позволяют покупателям экономить более половины от стандартной стоимости продуктов.
"Телеграф" узнал, какие именно молочные продукты подпадают под приятную скидку. В списке три позиции.
В частности, порционный сыр Bonfetto Подольский весом 100 граммов сейчас можно приобрести за 25,90 гривны вместо 56,90 гривны, что составляет экономию в 31 гривну. Скидка в 54% будет действовать до 25 февраля.
Также со скидкой 51% продают бруски сыра Комо Голландия и Комо Тенеро Милк. Каждый из них сейчас стоит 54,99 гривны вместо стандартных 112 гривен. На 100 граммах можно сэкономить 57,01 гривны. Скидка также продлится до 25 февраля.
Почему на товары устанавливают скидки
Скидки на продукты появляются по нескольким причинам. Во-первых, магазины освобождают место на полках для новых поставок. Во-вторых, акции помогают привлечь больше покупателей, стимулируя их покупать больше или попробовать новые товары. В-третьих, часто скидки проводятся в рамках сезонных распродаж.
Иногда акционные цены касаются продуктов с коротким сроком годности, но чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов, позволяющая поддерживать оборот товаров и одновременно выгодно поощрять покупателей.
