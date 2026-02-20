Акция на популярные сыры в "Сильпо": какие продукты продают со скидками более 50%

Можно значительно сэкономить на сыре "Комо" и "Bonfettо"

В сети супермаркетов "Сильпо" действуют приятные акции на популярные сыры. Выгодные предложения позволяют покупателям экономить более половины от стандартной стоимости продуктов.

"Телеграф" узнал, какие именно молочные продукты подпадают под приятную скидку. В списке три позиции.

В частности, порционный сыр Bonfetto Подольский весом 100 граммов сейчас можно приобрести за 25,90 гривны вместо 56,90 гривны, что составляет экономию в 31 гривну. Скидка в 54% будет действовать до 25 февраля.

Скидки на сыр Фото: скриншот из "Сильпо"

Также со скидкой 51% продают бруски сыра Комо Голландия и Комо Тенеро Милк. Каждый из них сейчас стоит 54,99 гривны вместо стандартных 112 гривен. На 100 граммах можно сэкономить 57,01 гривны. Скидка также продлится до 25 февраля.

Цена сыра "Комо" в "Сильпо". Фото: скриншот из "Сильпо"

Стоимость популярного сыра "Комо" в "Сильпо". Фото: скриншот из "Сильпо"

Почему на товары устанавливают скидки

Скидки на продукты появляются по нескольким причинам. Во-первых, магазины освобождают место на полках для новых поставок. Во-вторых, акции помогают привлечь больше покупателей, стимулируя их покупать больше или попробовать новые товары. В-третьих, часто скидки проводятся в рамках сезонных распродаж.

Иногда акционные цены касаются продуктов с коротким сроком годности, но чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов, позволяющая поддерживать оборот товаров и одновременно выгодно поощрять покупателей.

