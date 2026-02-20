Мало кто знает: какие секретные функции есть у обычных деревянных вешалок

Это буквально натуральная защита гардероба

Обычные деревянные вешалки, особенно изготовленные из кедра, могут выполнять не только функцию хранения одежды. Мало кто знает, но у них есть и другое назначение.

Что нужно знать:

Такие вешалки особенно полезны для хранения пальто, пиджаков, свитеров и костюмов

Использование кедровых вешалок — это экологичный и недорогой способ сохранить гардероб в порядке

Со временем аромат древесины может ослабнуть, но восстановить его просто

Кедровое дерево является природным репеллентом (средство, которое отпугивает насекомых). То есть, такие вешалки способны буквально отпугивать моль в шкафах. Это немаловажно для хранения шерстяных вещей — пиджаков, пальто, костюмов и другой тёплой одежды.

Дело в том, что натуральный аромат древесины создает среду, которая является для насекомых неблагоприятной.

Деревянные кедровые вешалки. Фото: Freepik

Однако и это еще не все секреты обычных на первый взгляд деревянных вешалок. Они еще полезны и тем, что впитывают лишнюю влагу из ткани. Это помогает сохранить форму одежды и предотвращает появление затхлого запаха в шкафу.

Если по истечению времени запах древесины стал заметно ослабевать, не спешите избавляться от вешалки. Нужно всего лишь слегка обработать поверхность мелкой наждачной бумагой — это обновит верхний слой дерева, и запах снова станет более выраженным.

Таким образом, деревянные вешалки — это экологичный способ защитить вещи от влаги и моли.

