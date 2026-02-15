Звучит как рецепт деда: в Украине есть село с "самогонным" названием и казацкой историей

Как подольское село стало ключом к Хотинской крепости

На Подолье есть село с названием, которое звучит так, будто кто-то перегнал и поставил настояться в темном углу. Улыбка напрашивается сама собой, но за ироническим звучанием скрывается не что-то "хмельное", а село с большой историей.

Что следует знать

Село Брага на Подолье было логистическим узлом во время Хотинской войны

В 16 веке поселение служило официальным пунктом международной почтовой связи, соединявшим Петербург с Константинополем

В селе сохранились важные исторические памятники

Первая документация о Браге достигает середины 16 века, когда село принадлежало шляхетской семье Ластовецких. Затем оно переходило от одних магнатов — Язловецких, Сотрясений, Лянцкоронских, Скоповских к Иорданам и Комарам.

Хотинская война и "Александровское укрепление"

В 1621 году на берегу Днестра построили новую земляную крепость с бастионами и равелином и назвали ее "Александровское укрепление". Через реку построили временный мост — именно им переправляли войска во время Хотинской войны 1621 года, включая гетмана Яна Кароля Ходкевича.

В 1642 году для заключения договора состоялся съезд польских и грецких послов. По этому договору переправа через Днестр в Браге была оставлена для общего использования приграничных стран.

Село Бардо. Фото: Википедия

Почтовые пути в Браге

С 1769 по 1793 годы Брага выполняла важную функцию. Согласно договору между Россией и Польшей, здесь действовала российская почтовая станция, удерживаемая российским правительством. Это был не просто пункт "отдать письмо" — здесь базировался русский казачий отряд, соединявший корреспонденцию между Петербургом и Константинополем.

Мавзолей Жебровских в селе Брага. Фото: Википедия

Сегодня в селе сохранились интересные достопримечательности. Это польское кладбище, которому около 300 лет, Николаевская церковь, Мавзолей семьи Жебровских. Кроме того, отсюда открывается прямой вид на легендарную Хотинскую крепость на противоположном берегу Днестра.

Николаевская церковь в селе Брага. Фото: Википедия

Вид из Браги на Хотинскую крепость. Фото: Википедия

