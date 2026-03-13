После весеннего тепла Львов резко накроет холод: когда именно

Еще немного можно погреться

Во Львове в конце марта-начале апреля ожидается нестабильная погода. После периода потепления синоптики прогнозируют резкое понижение температуры.

Местами ночная температура может опуститься до -4 градусов. При этом днем она может подняться до 10 градусов тепла, как прогнозируют в "Погода 33".

В конце марта погодная ситуация будет постепенно меняться: температура снизится до +1 °C днем, а ночью возможны заморозки до -1…-4 °C. Вместе с похолоданием ожидается снежная и дождливая погода, что сделает дни более прохладными.

Особенно холодной может стать первая половина апреля. В этот период дневная температура кое-где будет опускаться до +2…+5 °C, хотя иногда будут дни, когда воздух прогреется до +10 градусов. Ночные показатели будут оставаться ниже нуля. Синоптики также не исключают осадков и усиления ветра.

Впрочем, такое похолодание будет временным. Уже с 6 апреля погода будет стабилизироваться. Ближе к середине апреля температура снова пойдет вверх — днем воздух будет прогреваться до +10…+12 °C, а ночные заморозки отступят.

Когда будут самые низкие морозы. Фото: Погода 33

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину может накрыть волна снега.