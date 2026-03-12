Экономия в полмиллиарда: как в Украине снизили цены на ремонт дорог

Качество дорожного покрытия не в последнюю очередь зависит от технического надзора

Украинские дорожные компании способны обеспечивать качественное строительство, а разброс стоимости ремонтов в регионах удалось существенно сократить после пересмотра расчетов и договоров. Благодаря снижению цен на работы подрядчиками удалось сэкономить 530 миллионов гривен.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин заявил на брифинге.

В обществе есть вопросы относительно качества дорог – мол, украинские компании строят некачественно. По мнению Сухомлина, это зависит от технического надзора и большого количества других факторов. Он добавил, что сегодня украинские компании работают в Молдове, выигрывают международные тендеры в Румынии и других европейских странах.

"Тут нельзя сказать, что они не умеют строить или качество их техники отличается от техники европейских компаний", — убежден глава агентства.

Что касается стоимости ремонтов, то год назад, в январе, агентство провело полный анализ по всем областям. Картина была пестрой: в одной области цена составляла 1100 гривен за квадратный метр, в другой — 2400. Так сложилось из-за тендеров, которые проходили на 3-4 года.

Тогда обратились к институтам, сделали расчеты, сравнили стоимость материалов, щебня, учли региональные нюансы (например, в Николаевской области нет щебеночных карьеров, поэтому стоимость выше из-за доставки). Вышли на среднюю стоимость 100 гривен за квадратный метр.

"И все те подрядчики — крупные, средние — когда мы показали расчет и попросили: в стране война, снизить стоимость, — они все переподписали новые договоры на понижение. За прошлый год экономия составила 530 миллионов гривен только за счет снижения стоимости работ", — рассказывает Сухомлин.

