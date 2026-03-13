Из политика в просветителя: где сейчас экс-депутат "ОПЗЖ" Вадим Рабинович и чем он теперь занимается

Он окончательно исчез из украинской политики

Вадим Рабинович — скандально известная личность в украинской политике. В свое время он был медиамагнатом и одним из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ, которая имела выраженные пророссийские взгляды. Политик покинул страну за считанные дни до начала полномасштабного вторжения и больше не появлялся в Украине.

Что стоит знать:

Вадим Рабинович лишился украинского гражданства и депутатского мандата

Бывший политик официально объявлен в розыск по подозрению в государственной измене

Сейчас экс-нардеп живет в Израиле и позиционирует себя как религиозный просветитель

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Вадим Рабинович и чем он теперь занимается.

Вадим Рабинович — что о нем известно?

Экс-нардеп Рабинович родился 4 августа 1953 года в Харькове, сейчас ему 72 года. После школы он поступил в Харьковский автодорожный институт, но не закончил его. В 1974 году будущего политика исключили из комсомола, а затем и из института за "аморальное поведение".

Вадим Рабинович в молодости. Фото: открытые источники

Настоящие проблемы в жизни будущего политика начались позже — в 80-м году он был арестован по делу о хищении госсредств в особо крупных размерах. Однако отсидел он всего 9 месяцев, благодаря вмешательству генпрокурора СССР Романа Руденко на самом высоком уровне.

Уже в 1982 году случился второй арест по аналогичной статье. Итог — приговор к 14 годам лишения свободы, из которых он отсидел девять, выйдя на свободу в 1991-м.

Рабинович был депутатом от "ОПЗЖ". Фото: Getty Images

После лихих 90-х в жизни Рабиновича начался новый период. Он пришел в большой бизнес и общественное пространство как представитель еврейских организаций. В 1997 году экс-депутат возглавил Всеукраинский еврейский конгресс (ВЕК), на развитие которого лично выделил миллион долларов.

Политическая карьера Рабиновича

Бизнесмен и медиамагнат, владеющий на то время скандальными телеканалами, среди которых и NewsOne, начал политический путь в 2014 году. Он баллотировался в президенты Украины, и хотя проиграл выборы, получил шанс попасть в парламент. Тогда он стал одним из лиц ныне запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ).

Рабинович в 2014 году баллотировался в президенты Украины. Фото: Getty Images

В то время Рабинович превратился в главного генератора скандальных тезисов. Он запомнился не столько законотворчеством, сколько резкими выпадами и скандальными заявлениями. В частности, депутат называл партию власти "фашистским дьяволом", грозил президенту Зеленскому импичментом и яростно сопротивлялся декоммунизации, например, выступая против переименования площади Льва Толстого в Киеве.

"Израильское убежище" экс-депутата

Финал политической карьеры Рабиновича в Украине наступил в феврале 2022 года. Под видом лечения он вылетел за границу незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор политик больше не появлялся в Украине.

Вадим Рабинович сбежал в Израиль накануне полномастштабной войны. Фото: Getty Images

Как оказалось, Вадим Рабинович имеет израильское гражданство, поэтому не спешит возвращаться в Украину. Особенно учитывая тот факт, что здесь против него открыли дело — нардепа обвиняют в госизмене. Также известно, что Владимир Зеленский лишил его украинского паспорта, что автоматически аннулировало депутатские полномочия политика. 3 ноября 2022 года парламент подтвердил это решение 304 голосами.

Так сейчас выглядит Рабинович. Фото: скриншот из видео

Сейчас Рабинович фигурант дела о государственной измене и объявлен в розыск. ГБР официально предъявило ему подозрение в июле 2023 года, а к февралю 2024-го обвинительный акт уже был направлен в суд. Несмотря на международный розыск и запросы об экстрадиции, израильское законодательство надежно защищает своего гражданина от выдачи украинскому правосудию.

По данным СМИ, теперь Рабинович занимается просветительской деятельностью. Он позиционирует себя как "духовный наставник", записывая ролики с толкованием Торы. Параллельно с религиозным просвещением, в 2024-2025 годах Рабинович публично демонстрировал поддержку израильской армии (ЦАХАЛ), окончательно дистанцировавшись от украинской политики и военных реалий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и чем занимается жена Сергея Тигипко. Она младше на 24 года и родила четверых детей.