Родилась в Харькове, а похоронена в Москве: как выглядит могила первой в СССР укротительницы львов

После нападения львов прямо на арене Бугримова перестала выступать

Ирина Бугримова — известная артистка цирка, которая прославила Украину на всю Европу, став первой в СССР женщиной-укротительницей львов. Родилась она в Харькове, но скончалась в Москве на 91-м году жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Ирины Бугримовой и что о ней известно. Мы узнали, каким был ее карьерный путь.

Ирина Бугримова — чем запомнилась артистка цирка

Легендарная артистка цирка Ирина Бугримова родилась 13 марта 1910 года в Харькове. Ее семья не была связана с цирком. Отец работал ветеринаром, а мать увлекалась искусством и музыкой.

С детства Бугримова росла в творческой атмосфере. Уже в семь лет она начала заниматься музыкой и посещала балетную студию при оперной антрепризе, которая сегодня известна как Харьковский национальный театр оперы и балета им. Николая Лысенко.

Ирина Бугримова стала первой в СССР женщиной-укротительницей львов

Помимо искусства, будущая цирковая звезда активно занималась спортом. В юности она добилась серьезных успехов: в 1927 году стала чемпионкой Украинской ССР по толканию ядра, а спустя год победила на соревнованиях по метанию диска. В то же время Бугримова училась в Харьковской торгово-промышленной школе.

Ирина Бугримова прирочила 80 львов

В цирк она пришла в конце 1920-х годов. Свою артистическую карьеру Бугримова начала в 1929 году с воздушного номера "Полет на санях из под купола цирка", который исполняла вместе с мужем Александром Буслаевым.

Но настоящую известность Бугримовой принесла работа с хищниками. Сначала планировалось создать номер с леопардами, однако позже она решила выступать со львами. Для этого ей подарили трех львят, которых она назвала Гай, Юлий и Цезарь. Поскольку готовых методик дрессировки львов практически не существовало, артистке приходилось разрабатывать собственный подход, полагаясь на наблюдения, опыт и интуицию.

Ирина Бугримова была звездой цирка со своими львами

Со временем Бугримова добилась огромного успеха и стала первой женщиной в СССР, выступавшей на арене с группой львов. Ее номера пользовались большой популярностью у зрителей. Особое впечатление производили выступления "Лев в воздухе", "Лев на мотоцикле", "Кресло смерти" и "Лев на проволоке".

Каждое представление она превращала в небольшой спектакль, где львы выполняли сложные и необычные трюки. За годы работы Бугримова приручила около 80 хищных животных.

Артистка много гастролировала за рубежом и выступала в разных странах, среди которых Иран, Польша, Чехословакия, Болгария, ГДР, Мексика и Япония. Однако карьера дрессировщицы завершилась драматически. В 1976 году во время гастролей во Львове хищники резко взбунтовались и напали на нее прямо на арене. Помощники смогли отбить артистку от львов, но после этого происшествия Бугримова решила завершить карьеру.

Ирина Бугримова перестала выступать после нападения зверей

Ирина после случившегося активно участвовать в общественной жизни. Женщина стала председателем Совета ветеранов Российская государственная цирковая компания, входила в президиум Центральный дом работников искусств и занималась деятельностью в Общество защиты животных.

Как выглядит могила Ирины Бугримовой

Скончалась Ирина Бугримова 20 февраля 2001 года от сердечного приступа, ей было 90 лет. Похоронили укротительницу львов на Троекуровском кладбище.

Как выглядела Ирина Бугримова перед смертью

Ей установили памятник из гранита, слева на нем вырезана крупная декоративная деталь в виде занавеса, как на сцене цирка. На фотографии Ирина изображена с левом, а на самой плите выгравирована надпись: "Укротительница львов".

Как выглядит могила Ирины Бугримовой

У основания памятника есть небольшая площадка, засыпанная декоративной галькой. Рядом стоят вазы с цветами.

