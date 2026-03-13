"Жду тебя, зайчик". Филатов "забил стрелку" Лачену, тот ответил. Публичный скандал продолжается

В ходе пикировки оппоненты перешли все границы приличия

Публичный спор между мэром Днепра Борисом Филатовым и известным блогером и волонтером Игорем Лаченковым (Лачен) набирает обороты. Глава областного центра в грубой форме пригласил блогера на встречу в своем кабинете в Днепре и получил не менее грубый ответ.

Конфликт происходит в соцсетях. Борис Филатов после ряда оскорблений в сторону Лаченкова (в том числе, назвав его мать коллаборанткой) поздно вечером 12 марта пригласил блогера на "интеллектуальную дуэль".

Если ты такой духовитый, то поднимай свой з*д и я жду тебя в 13-00 в понедельник, 16 марта у себя в кабинете. Днепр, Яворницкого, 75. И мы с тобой в прямом эфире поговорим: о мародёрах, рейдерстве, твоей матери, которая ограбила ЮМЗ в пользу россиян, твоем бронировании, о том, какой ты "ферзь из ОП"... Жду тебя, зайчик", — написал городской голова

В сообщении немало обидных слов в адрес Лаченкова. Он быстро ответил, от встречи не отказался, но предложил провести ее в центре Киева.

Боря, ты меня извини, я буду немного занят своими блогерско-зумерскими делами, я же не ты городской голова прифронтового города, у которого много времени на интернет. Так что давай на 14:00 на Рейтарской, — написал блогер

Следует отметить, что в отличие от Филатова Лаченков не указал точное место встречи. В то же время он намекнул, что мэр Днепра делал свое приглашение якобы под действием алкоголя.

Боря, закусывай, последняя бутылка была лишней, – написал он

Конфликт между Филатовым и Лаченковым – что известно

Оба участника спора не подбирают слов и перешли все границы. Как известно, Лаченков и Филатов оба из Днепра, поэтому, возможно, знают друг о друге чуть больше. Это не первая ссора между ними.

Борис Филатов

Обмениваться публичными обвинениями с оскорблениями и в грубой форме оппоненты начали после выхода интервью Филатова "Украинской правде", в котором тот, в частности, рассказал о своих конфликтах в соцсетях. Среди других упоминали Игоря Лаченкова, который неоднократно делал некомплиментарные заявления в отношении Филатова.

Знаете, в чем проблема? Что эта звездность, особенно в соцсетях, призрак, потому что очень легко всю эту так называемую популярность или влияние потерять. И вот я просто смотрю сейчас, по какому пути идет Лачен. Он идет прямо по пути Джокера Романа Кравца. Он только, скажем так, играет в высшей лиге, но он просто идет по этому пути. Вот я бы хотел его предупредить, что не нужно этого делать, потому что репутацию можно потерять очень быстро, – заявил Филатов

Также мэр Днепра рассказывал о своих отношениях с Банковой и о роли Геннадия Корбана, которого лишили украинского гражданства, и его сына в распределении местного бюджета.

Вскоре Лачен сделал сообщение, в котором назвал Филатова и Корбана "жалкими смешными мародерами", якобы "отжавшими у покойных друзей имущество". В ответ Филатов не только обзывал блогера, но и обвинил в коллаборационизме его мать.

Игорь Лаченков

Лаченков не остался в долгу и ответил многочисленными оскорблениями в сторону городского головы Днепра. Отдельно он написал, что обвинение его матери-судьи с 25-летним стажем является частью информационной кампании против него.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Филатов занимался до политики. Он прошел путь от преподавателя до долларового миллионера.